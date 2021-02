Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","shortLead":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","id":"20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c99f164-9d0a-4dcb-8500-b993a0baaace","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 09. 16:30","title":"Orbán: Akár már a jövő héten érkezhetnek a kínai vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","id":"20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18a57c-6d7e-41b4-b32b-47a9f6809fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","timestamp":"2021. február. 08. 11:45","title":"Kémfotókon a megújult Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ac4dc-01e5-49f6-be6c-6f8557cec85d","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"Március végéig szervezi és szerkeszti a rovatát, és a jövőben vendégszerzőként publikál a lap hasábjain.","shortLead":"Március végéig szervezi és szerkeszti a rovatát, és a jövőben vendégszerzőként publikál a lap hasábjain.","id":"20210208_Tavozik_a_HVGtol_Hont_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ac4dc-01e5-49f6-be6c-6f8557cec85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abdf6a3-f25d-46b1-98a1-001d97e2570d","keywords":null,"link":"/velemeny/20210208_Tavozik_a_HVGtol_Hont_Andras","timestamp":"2021. február. 08. 12:48","title":"Távozik a HVG-től Hont András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02bbf07-da72-400d-9bcb-35ebae935845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca használatának mérlegelését pedig a háziorvosokra bízzák – hangzott el az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca...","id":"20210209_szputnyik_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f02bbf07-da72-400d-9bcb-35ebae935845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3d9964-77e1-46b6-9f4b-a1a530322d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szputnyik_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 13:08","title":"Operatív törzs: A háziorvosoknak 5–5 embert kell kijelölni az orosz vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen Burstyn is esélyes.","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen...","id":"20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e59896b-e83a-4e59-b425-6985ad6a80ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","timestamp":"2021. február. 09. 15:22","title":"Újabb fontos amerikai díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","shortLead":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","id":"20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482df37d-6a53-4c21-848d-2e212996fff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","timestamp":"2021. február. 08. 15:36","title":"Jelentős drágulás jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983976fe-2841-488c-bc82-c7a2aae7a2b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Ördög a részletekben című thrillere megőrizte vezető helyét az amerikai kasszasikerlista élén a hétvégén.



","shortLead":"Az Ördög a részletekben című thrillere megőrizte vezető helyét az amerikai kasszasikerlista élén a hétvégén.



","id":"20210208_Meg_mindig_a_Denzel_Washingtonfilmet_nezik_legtobben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983976fe-2841-488c-bc82-c7a2aae7a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea7f5c2-0de9-43ee-a7d3-de60b7cb38c2","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meg_mindig_a_Denzel_Washingtonfilmet_nezik_legtobben","timestamp":"2021. február. 08. 10:37","title":"Denzel Washingtonért mennek moziba az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]