[{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","shortLead":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","id":"20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b0632-ebd4-4767-aaa3-0577e26f10d6","keywords":null,"link":"/elet/20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","timestamp":"2021. február. 11. 11:17","title":"Maruzsa: Hagyományos érettségire kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51413640-b21a-49c6-9e9f-cf621c851844","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Külső tárhely vásárlása előtt mindig felmerül a kérdés, hogy merevlemezt vagy SSD-t éri-e meg jobban megvenni. Mindkettő mellett szólnak érvek. Mi az Adata két eszközével, az 1 TB-os HD770G-vel és az 512 GB-os SE760-nal próbálunk választ adni a kérdésre.","shortLead":"Külső tárhely vásárlása előtt mindig felmerül a kérdés, hogy merevlemezt vagy SSD-t éri-e meg jobban megvenni...","id":"20210210_adata_hd770g_adata_se760_hdd_ssd_kulso_tarhely_adattarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51413640-b21a-49c6-9e9f-cf621c851844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085138b-8022-4377-8849-9d11e65454ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_adata_hd770g_adata_se760_hdd_ssd_kulso_tarhely_adattarolas","timestamp":"2021. február. 10. 12:03","title":"Merevlemez vagy SSD? Dupla teszten az Adata két külső adattárolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke arra int, hogy ennél rosszabb időpontot nem is választhattak volna azok az amerikai polgármesterek, akik enyhíteni akarnak a koronazárlaton. ","shortLead":"A New York Times vezércikke arra int, hogy ennél rosszabb időpontot nem is választhattak volna azok az amerikai...","id":"20210211_New_York_TImes_Esztelenseg_lazitani_amikor_tarolnak_a_mutansok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c671bc-20dc-4758-a503-46fa318cce34","keywords":null,"link":"/360/20210211_New_York_TImes_Esztelenseg_lazitani_amikor_tarolnak_a_mutansok","timestamp":"2021. február. 11. 07:33","title":"New York Times: Esztelenség lazítani, amikor tarolnak a mutánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak ellentmondó dolgokat magyaráznak nekik a koronavírussal kapcsolatban. Megnéztük, milyen lehetőségek vannak.","shortLead":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak...","id":"20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe23210d-faed-4913-a9d1-024e3bb41e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 13:00","title":"Mit tehetünk, ha a gyerek tanára vírus- és oltástagadó nézeteket terjeszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint ez Varga Judit igazságügyi miniszter eredménye a témában. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint ez Varga Judit igazságügyi miniszter eredménye a témában. ","id":"20210211_38_milliard_forint_reklamadot_fizetett_be_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3b1316-927e-4ea6-bf26-3f906809d15a","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_38_milliard_forint_reklamadot_fizetett_be_a_Facebook","timestamp":"2021. február. 11. 12:34","title":"3,8 milliárd forint reklámadót fizetett be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet.","shortLead":"Az M3-ason két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet.","id":"20210211_havazas_baleset_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ed29b-e557-4620-9ba3-7fe02a7fc70a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_havazas_baleset_autopalya","timestamp":"2021. február. 11. 09:27","title":"Rengeteg a baleset az utakon, kamionok fordultak keresztbe az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást Joe Bidennel szemben. Az AP hírügynökség szerint ez feldühítette Trumpot.","shortLead":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást...","id":"20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc7dbc-ac1a-4284-a880-291674dddec0","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","timestamp":"2021. február. 10. 05:26","title":"Kiborította Trumpot ügyvédei teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]