[{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinaregisztrációról és nemzeti konzultációról szóló honlap is érintett.","shortLead":"A vakcinaregisztrációról és nemzeti konzultációról szóló honlap is érintett.","id":"20210219_Hackertamadas_kormanyzati_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554b260e-9e63-44bb-9c04-27a1cb63d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Hackertamadas_kormanyzati_oldal","timestamp":"2021. február. 19. 15:05","title":"Hackertámadás érte a vakcinaregisztrációs oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyenek is a nemi szerepek – véli a költő és a két műben rémes dolgok vannak szerinte.



","shortLead":"A gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyenek is a nemi szerepek – véli a költő és a két műben rémes...","id":"20210220_A_nemi_szerepek_abrazolasa_miatt_az_Aranyembert_es_a_Barany_Boldizsart_venne_le_a_kotelezok_listajarol_Toth_Kirisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb433b01-d275-4543-9dcb-b9129c237e55","keywords":null,"link":"/elet/20210220_A_nemi_szerepek_abrazolasa_miatt_az_Aranyembert_es_a_Barany_Boldizsart_venne_le_a_kotelezok_listajarol_Toth_Kirisztina","timestamp":"2021. február. 20. 17:05","title":"A nemi szerepek ábrázolása miatt az Aranyembert és a Bárány Boldizsárt venné le a kötelezők listájáról Tóth Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de3a1b8-809e-4302-8d02-4734e594ef7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","timestamp":"2021. február. 20. 08:58","title":"Koronavírus: újabb 2995 fertőzött, 107 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa58873-a6d0-4302-9445-0c93e3ab7329","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény minden színészét, sőt vendégművészeket is megmozgató fergeteges ritmusú előadásban az egyik abszurd jelenet a másikat éri. Zűrzavar 2045.","shortLead":"Az Örkény minden színészét, sőt vendégművészeket is megmozgató fergeteges ritmusú előadásban az egyik abszurd jelenet...","id":"202107_szinhaz__hagymakupolas_szellkalmangrad_zurzavar_2045","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa58873-a6d0-4302-9445-0c93e3ab7329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1293268b-0de9-4856-88cd-8c6fcdcab69c","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__hagymakupolas_szellkalmangrad_zurzavar_2045","timestamp":"2021. február. 19. 14:00","title":"Nagy pácban van Orkány kormányzó az Örkény színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","shortLead":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","id":"20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462864d-6145-42bd-8f1e-ca82ac0aeda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","timestamp":"2021. február. 19. 12:16","title":"Novák: A diplomás gyed után sem kell szja-t fizetniük a 25 év alattiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök telefonon hívta fel az űrkutatási hivatal megbízott vezetőjét, hogy gratuláljon az újabb Mars-expedíció sikeréhez.","shortLead":"Az amerikai elnök telefonon hívta fel az űrkutatási hivatal megbízott vezetőjét, hogy gratuláljon az újabb...","id":"20210219_joe_biden_perseverance_marsjaro_mars_landolas_leszallas_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916e5270-e01e-433c-9fab-ff9f7ead7c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_joe_biden_perseverance_marsjaro_mars_landolas_leszallas_nasa","timestamp":"2021. február. 19. 14:03","title":"Joe Biden megkérte a NASA-t, hogy adják át üdvözletét a Perseverance-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2826a2e8-9bab-42f9-8deb-93458a458771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium 78 szerződést kötött a járvány elleni védekezésre tavaly év végéig, többek közt maszkokra, lélegeztetőgépekre. Ebből egyetlen céggel 17,9 milliárd forint értékben szerződött a tárca. ","shortLead":"A külügyminisztérium 78 szerződést kötött a járvány elleni védekezésre tavaly év végéig, többek közt maszkokra...","id":"20210221_428_milliard_forintba_kerult_eddig_a_covid_elleni_vedekezes_a_Kulugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2826a2e8-9bab-42f9-8deb-93458a458771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039902e8-1806-4b3d-a5c7-0d78ea9ba161","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_428_milliard_forintba_kerult_eddig_a_covid_elleni_vedekezes_a_Kulugynek","timestamp":"2021. február. 21. 10:35","title":"428 milliárd forintba került eddig a covid elleni védekezés a Külügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]