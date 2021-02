Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg Texasban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg...","id":"20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8ba66-cef7-48bb-84b0-fe6b57959775","keywords":null,"link":"/360/20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","timestamp":"2021. február. 22. 08:00","title":"Radar360: Döntenek a vészhelyzetről, egyre több fertőzött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f965cec1-f96c-47a2-b857-5ab1d22ea940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő segítségével néztük át a februári lehetőségeket.","shortLead":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő...","id":"20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f965cec1-f96c-47a2-b857-5ab1d22ea940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a5c6e-90a0-4736-be91-bf3c219f4402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","timestamp":"2021. február. 22. 11:55","title":"Akár havi 100 ezer forintért is miénk lehet a magyarok legkeresettebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","shortLead":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","id":"20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7cf6f9-551a-4d65-9e23-b18d54ef8408","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","timestamp":"2021. február. 22. 16:50","title":"Palik Lászlóval ütnek igazán nagyot a Magyar Közút videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","shortLead":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","id":"20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf389f8f-22b0-4b05-99c1-27f1f1231586","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","timestamp":"2021. február. 21. 19:39","title":"Drónok miatt kellett járatokat törölni a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember óta kerestek.","shortLead":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember...","id":"20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91225d4-6e58-4ced-83fa-25792d1a30ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","timestamp":"2021. február. 22. 06:19","title":"Körözött magyar bűnözőket fogtak el Olaszországban és Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ebe04-2c48-42f2-9458-8c8fc0b83917","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"Szokták mondani, hogy az arany örök. Egyszerű marketingfogásnak hangzik ez a mondat, de valójában igaz. Elég hozzá megismerni az arany történelmét. Mi épp ezt tesszük 4 részes cikksorozatunkban, kicsit belepillantva a jövőbe is, ami minden bizonnyal egy újabb kiemelkedően fontos gazdasági korszakot rejt a nemesfém számára.","shortLead":"Szokták mondani, hogy az arany örök. Egyszerű marketingfogásnak hangzik ez a mondat, de valójában igaz. Elég hozzá...","id":"concludebch_Kokorszaktol_az_urkorszakig_az_arany_az_igazi_penz_I_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ebe04-2c48-42f2-9458-8c8fc0b83917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61a19f6-37c3-4716-866d-6c04f28e08df","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_Kokorszaktol_az_urkorszakig_az_arany_az_igazi_penz_I_resz","timestamp":"2021. február. 22. 11:30","title":"Kőkorszaktól az űrkorszakig: az arany az igazi pénz - I. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."}]