A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket szamárköhögés és influenza ellen, mert az eredményeik szerint más vírusokkal szemben is kialakítható ugyanígy a védelem. A Pfizer és a Moderna vakcinája a szoptató anyák gyerekeit is védi

A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert. Nem Android Auto, hanem komplett Android fut az új Volvókon

Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar halálozásokat illetően. Radar360: Terjed a brit mutáns, veszélyben a BKV A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot. A csatornához estig nem érkezett erről értesítés. Eldőlhetett a Klubrádió sorsa, de még csak a Médiatanács tudja, mi lesz vele

Öttagúra bővült a klub, akiknek a vagyona 100 milliárd dollár fölötti. Warren Buffett vagyona túljutott a 100 milliárd dolláros álomhatáron

Csütörtökre megszűntek a kártyán található QR-kód adatszinkronizációs problémái. Az első oltás után már jár a vakcinaigazolvány

A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is. Ki mondta, hogy a tető unalmas? Lehet luxusautós, füves, napelemes

A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz. Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük