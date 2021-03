Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","shortLead":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","id":"20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0cd4e3-122e-40b5-951f-a9790483c9b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","timestamp":"2021. március. 11. 14:14","title":"Több mint 42 tonna szemetet emeltek ki a magyarországi vizekből februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft vadonatúj alkalmazása.","shortLead":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft...","id":"20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c2981-8400-4612-b0d7-2526a3ea039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","timestamp":"2021. március. 12. 11:03","title":"Nem csak jegyzetel, rögtön fordít is a Microsoft alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt kérik a közlekedési cégek, aki teheti, ne most utazzon.","shortLead":"Azt kérik a közlekedési cégek, aki teheti, ne most utazzon.","id":"20210311_MAV_Volanbusz_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6f82bf-951f-4f93-bf9f-b0213efc4e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_MAV_Volanbusz_menetrend","timestamp":"2021. március. 11. 05:51","title":"Közzétette a MÁV és a Volánbusz, hogyan változik a hosszú hétvégén a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján azt kérték, a hosszú hétvégén se menjen senki semmiféle gyülekezésre.","shortLead":"Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján azt kérték, a hosszú hétvégén se menjen senki semmiféle gyülekezésre.","id":"20210312_Operativ_torzs_astrazeneca_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10233682-00a3-4fa8-b97e-7bfca7f5de09","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Operativ_torzs_astrazeneca_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. március. 12. 13:03","title":"Operatív törzs: az AstraZeneca-vakcina használatának előnyei meghaladják a kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt a lehetőséggel, Gulyás helyettese pedig kétoldalnyi sikerpropaganda mellett szidta az ellenzéket. Karácsony nem érti, mi ez a kivagyiság.","shortLead":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt...","id":"20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94895d-7e64-45df-bc9e-40f08b565e04","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 15:50","title":"Karácsony: A kormánynak nem kellenek a fővárosi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edac46a8-8775-4a7e-a9d0-4352c90ee5eb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Szputnyik V megbízhatóságával nem függ ugyan össze, de a szocializmus éveiben a fejlett hazai gyógyszeripar vakcinái voltak nyerők – bár volt szerepe a szovjet importnak is.

","shortLead":"A Szputnyik V megbízhatóságával nem függ ugyan össze, de a szocializmus éveiben a fejlett hazai gyógyszeripar vakcinái...","id":"20210312_szovjet_oltas__Kadarrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edac46a8-8775-4a7e-a9d0-4352c90ee5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193d93c2-0592-48e9-a78e-93b216a98f3c","keywords":null,"link":"/360/20210312_szovjet_oltas__Kadarrendszer","timestamp":"2021. március. 12. 15:00","title":"Tényleg szovjet oltáshoz voltak szokva a Kádár-rendszer nemzedékei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád megyében minden ötödik általános iskolás a korai iskolaelhagyás határán billeg, a budapestieknek csupán a 4,11 százalékát veszélyezteti ez.","shortLead":"Nógrád megyében minden ötödik általános iskolás a korai iskolaelhagyás határán billeg, a budapestieknek csupán a 4,11...","id":"20210312_Diakok_lemorzsolodas_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b7d72c-2714-4343-b4c4-4cf6f41fab11","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Diakok_lemorzsolodas_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 12. 08:25","title":"Diákok tízezreit veszélyezteti a lemorzsolódás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas fellendülést hozhat, rengeteg készülék találhat gazdára. Az Apple szerepe vitathatatlan e változásban.","shortLead":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas...","id":"20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c720e00-d572-474b-bb0c-5cc7612ee2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","timestamp":"2021. március. 11. 15:03","title":"Nagy bumm jön az okostelefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]