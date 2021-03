Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja az Apple új M1 lapkakészletének előnyeit.","shortLead":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja...","id":"20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b87e64-2185-47a7-a567-eba35e982c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","timestamp":"2021. március. 13. 16:03","title":"Jó néhány Mac gépen gyorsabb lett a Photoshop ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszélt arról is, milyennek látja a magyarok hangulatát, életkörülményeit, és mit gondol a rendszerváltás előtti romániai és magyar rendszerről.","shortLead":"Beszélt arról is, milyennek látja a magyarok hangulatát, életkörülményeit, és mit gondol a rendszerváltás előtti...","id":"20210313_tamas_gaspar_miklos_veiszer_alinda_kadar_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61fad6c-a0c9-41c7-8f56-141b0b2d8010","keywords":null,"link":"/elet/20210313_tamas_gaspar_miklos_veiszer_alinda_kadar_janos","timestamp":"2021. március. 13. 10:18","title":"TGM elmondta miért népszerű még mindig a Kádár-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","shortLead":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","id":"20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7edb0c-1b6b-4124-aec7-b21d06067104","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","timestamp":"2021. március. 14. 18:51","title":"Több fővárosi oltópont is hiába várta a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenes megnyilvánulások, pláne orvosoktól, a MOK szerint a hippokratészi esküvel ellentétesek.","shortLead":"Az oltásellenes megnyilvánulások, pláne orvosoktól, a MOK szerint a hippokratészi esküvel ellentétesek.","id":"20210314_mok_orvosok_kamara_oltasellenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a236f92-3a69-4e12-b43c-209daa97f8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_mok_orvosok_kamara_oltasellenesek","timestamp":"2021. március. 14. 14:20","title":"Üzent az oltásellenes orvosoknak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rajtuk kívül 190 edző is megkapta az oltást, hogy zavartalanul végezhessék a felkészülést a tokiói nyári és a pekingi téli olimpiára. Elsőként a kajakosok apták meg a vakcinát.","shortLead":"Rajtuk kívül 190 edző is megkapta az oltást, hogy zavartalanul végezhessék a felkészülést a tokiói nyári és a pekingi...","id":"20210313_koronavirus_sportolok_oltasa_olimpikonok_olimpia_mob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c409e44-3da9-4522-b274-fa07f48770dd","keywords":null,"link":"/sport/20210313_koronavirus_sportolok_oltasa_olimpikonok_olimpia_mob","timestamp":"2021. március. 13. 13:52","title":"271 magyar olimpikont már beoltottak a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1becd8-71fb-4f4b-9279-4b3c1faba3ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzattól járványügyi okokra hivatkozva kérték, hogy fújják le a programjaikat.","shortLead":"Az önkormányzattól járványügyi okokra hivatkozva kérték, hogy fújják le a programjaikat.","id":"20210312_szentkiralyi_alexandra_plakatkiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1becd8-71fb-4f4b-9279-4b3c1faba3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f64711-df9e-4ddf-b239-5ade9324e67a","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_szentkiralyi_alexandra_plakatkiallitas","timestamp":"2021. március. 12. 21:19","title":"Miközben a főváros lemondta a programjait, a kormányszóvivő kiállításra invitált az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","shortLead":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","id":"20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a532e4df-e2e5-4421-b55b-b5d6062d0b15","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","timestamp":"2021. március. 13. 12:27","title":"Elhunyt egy szlovákiai nő azután, hogy megkapta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza a Sirit. Emlékezetében fogja tartani, melyik zeneszolgáltatást preferáljuk, azonban ez nem jelent kardinális változást.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza...","id":"20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8386a-3770-4eaa-8574-2b4535d16ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","timestamp":"2021. március. 13. 08:03","title":"Jó hír, ha iPhone-ja van és Spotifyt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]