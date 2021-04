Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","shortLead":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","id":"20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979bf241-f83a-4713-9a09-e8f343bab2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","timestamp":"2021. március. 31. 13:34","title":"A Pfizer közölte, hogy kamaszoknál 100 százalékos hatásosságú a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor sokkal inkább tart az unió pénzügyi szankcióitól, mint Brüsszel jogi lépéseitől, mert a hatalma az európai pénzek eltulajdonítására épül. Ezt az Európai Parlament német alelnöke fejtette ki a Die Zeitnek adott interjúban, hozzátéve, hogy a magyar vezető esetében pont ezért hatásosabb az új jogállami mechanizmus.","shortLead":"Orbán Viktor sokkal inkább tart az unió pénzügyi szankcióitól, mint Brüsszel jogi lépéseitől, mert a hatalma az európai...","id":"20210401_EPalelnok_Nem_lehet_tovabb_halogatni_a_fellepest_Orban_es_Kaczynski_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6564abc7-d53a-4842-93dc-31528b908c36","keywords":null,"link":"/360/20210401_EPalelnok_Nem_lehet_tovabb_halogatni_a_fellepest_Orban_es_Kaczynski_ellen","timestamp":"2021. április. 01. 07:38","title":"EP-alelnök: Nem lehet tovább halogatni a fellépést Orbán és Kaczynski ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint...","id":"20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48e16f-cbb5-4724-93c7-11e9f58e7d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","timestamp":"2021. március. 31. 09:33","title":"Úton az iOS 15: nyáron ismét fejlesztői konferenciát tart az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce08a5c-b6a0-46cd-bbff-a14aa0eb1238","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szokatlan módon a kormány módosíttatja az országgyűléssel a valóságtól elszakadt költségvetést. 2021-ben az államháztartási hiány nemhogy a GDP 2,9 százaléka, de nem is 6,5 százaléka, hanem 7,5 százalék lesz. Úgy, hogy a második félévre jelentős gazdasági visszapattanást várnak. A pénzügyminiszter köti az ebet a karóhoz, hogy a korai költségvetés a kiszámíthatóságot szolgálja, idén is e szerint járnak el.","shortLead":"Szokatlan módon a kormány módosíttatja az országgyűléssel a valóságtól elszakadt költségvetést. 2021-ben...","id":"20210331_Varga_Mihaly_A_kormany_varhatoan_felezer_milliarddal_tobbet_fog_kolteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ce08a5c-b6a0-46cd-bbff-a14aa0eb1238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a8197-de0a-4c54-afef-a51882f7b3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Varga_Mihaly_A_kormany_varhatoan_felezer_milliarddal_tobbet_fog_kolteni","timestamp":"2021. március. 31. 10:27","title":"Varga Mihály: A kormány várhatóan félezer milliárddal többet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1521a0-1b4f-426a-8bd6-39ecbdf4b5b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Carnivac-Cov nevű oltóanyag a világ első olyan Covid-vakcinája, amit állatok számára fejlesztettek. Az oroszok szerint nincs semmilyen mellékhatása, és 100 százalékban működik.","shortLead":"A Carnivac-Cov nevű oltóanyag a világ első olyan Covid-vakcinája, amit állatok számára fejlesztettek. Az oroszok...","id":"20210401_koronavirus_vakcina_oltas_allatok_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1521a0-1b4f-426a-8bd6-39ecbdf4b5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc347aa-45d6-44cb-aee5-e8d218a1d6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_koronavirus_vakcina_oltas_allatok_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:39","title":"Bejegyezték az állatoknak készült koronavírus-vakcinát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálót a rendőrség elfogta.","shortLead":"A rongálót a rendőrség elfogta.","id":"20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bd5f6d-1bba-4b7e-a146-4e072a007e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","timestamp":"2021. április. 01. 20:32","title":"Leöntötték fehér festékkel a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]