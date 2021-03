Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással jelentkezett egy berlini startup, a neXenio. A Luca néhány hete a letöltési listák élén volt a Google és az Apple alkalmazásboltjában is. ","shortLead":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással...","id":"202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c373ff-562f-45a2-a960-7b173ba79dd5","keywords":null,"link":"/360/202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","timestamp":"2021. március. 29. 14:00","title":"A németek már tesztelik a QR-es appot, ami étteremben is leköveti a fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható készítményeket hamisítottak.","shortLead":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható...","id":"20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670e385e-5aa3-47f9-9d46-e28d7e0ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 14:23","title":"Illegális gyógyszergyárra csapott le a rendőrség Zsámbékon, 9 millió tablettát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c453c5ae-7aa6-4961-ae71-c9713c74bf1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A cikk tudós szerzői szerint a sportba befektetett csillagászati összegekből nem sok szivárog le az átlagemberhez, de a nemzetközi figyelem, illetve a nemzeti önbecsülés növelése az autokráciák vezetőinek megéri a befektetést.","shortLead":"A cikk tudós szerzői szerint a sportba befektetett csillagászati összegekből nem sok szivárog le az átlagemberhez, de...","id":"20210328_peking_teli_olimpia_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c453c5ae-7aa6-4961-ae71-c9713c74bf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd1345e-52d7-4a3e-bfed-25b966c57014","keywords":null,"link":"/360/20210328_peking_teli_olimpia_lapszemle","timestamp":"2021. március. 28. 09:30","title":"Foreign Affairs: Miért szeretik az autokraták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94d6ad-5510-4c35-bbbe-f959a2f317a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamisítatlan 80-as évek életérzéssel támad ez a sportos kivitelű, hatalmas hátsó szárnyas Sierra. ","shortLead":"Hamisítatlan 80-as évek életérzéssel támad ez a sportos kivitelű, hatalmas hátsó szárnyas Sierra. ","id":"20210328_33_eves_nagyon_megkimelt_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a94d6ad-5510-4c35-bbbe-f959a2f317a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda3f73a-15b5-4b2c-b53c-1fb0150135fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_33_eves_nagyon_megkimelt_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. március. 28. 06:41","title":"33 éves nagyon megkímélt Ford Sierra RS Cosworth várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","shortLead":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","id":"20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b76dd-5616-46e3-b61b-357a581df553","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","timestamp":"2021. március. 28. 18:20","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Mexikóban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan a figyelem középpontjában van, jóval kevesebb szó esik azokról a régiókról és szektorokról, amelyeket a koronavírus válság súlyosan érintett. Vajon ezek közül kerülhetnek majd ki az újranyitás részvénypiaci nyertesei? A légiközlekedés, a szálloda- vagy akár az étteremláncok? Honics István, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese és Boér Levente befektetési igazgató elemzi az esélyeket.","shortLead":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan...","id":"20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ff3a85-16cc-4cb6-875e-b8beb2190893","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 10:30","title":"Gyorséttermek, e-kereskedelem, légiközlekedés: ezekbe a részvényekbe érdemes most befektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]