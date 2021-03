Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament jegyzőkönyvéből.","shortLead":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament...","id":"20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8fa814-2763-4d0a-ae59-e8e8c445784e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","timestamp":"2021. március. 30. 11:18","title":"Járóka Líviának gyorshajtás miatt felfüggesztették a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel statisztikai hivatalnak is ő magyarázza el, hogy áll a járvány, illetve merre megy.","shortLead":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel...","id":"20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0398fa28-3489-4e89-ba1e-6d09945f39c7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Die Welt: Michal Rogalski, Lengyelország prófétája járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló esemény történt a Csangcsunt Sencsennel összekötő autópályán.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló...","id":"20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e15df1-1f0c-48e6-b9f5-5ce441f28c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","timestamp":"2021. március. 30. 14:27","title":"Evergreen-konténer blokkolt egy autópályát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy tragikus otthon szülés lelki, fizikai, jogi következményeit tárja fel a Wéber Kata–Mundruczó Kornél-szerzőpáros túlélődrámája, a Pieces of a Woman. A Netflixen látható film női főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a napokban Oscar-díjra jelölték.","shortLead":"Egy tragikus otthon szülés lelki, fizikai, jogi következményeit tárja fel a Wéber Kata–Mundruczó Kornél-szerzőpáros...","id":"202112__weber_kata__tabudontogeto_tartalomrol_terhekrol__az_elet_korforgasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0e31d5-09ee-44de-acd3-55bf4c829584","keywords":null,"link":"/360/202112__weber_kata__tabudontogeto_tartalomrol_terhekrol__az_elet_korforgasa","timestamp":"2021. március. 29. 13:00","title":"Wéber Kata: Özönlenek hozzám a levelek olyan anyáktól, akik elveszítették a gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94e8af6-7e61-4811-b08e-79260c74bbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. évek óta a legjobban teljesítő vállalkozás az ágazatban annak ellenére, hogy a versenytársaknál jóval drágábban dolgozik.","shortLead":"A Dolomit Kft. évek óta a legjobban teljesítő vállalkozás az ágazatban annak ellenére, hogy a versenytársaknál jóval...","id":"20210329_orban_gyozo_banya_dolomit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94e8af6-7e61-4811-b08e-79260c74bbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0fd318-e3db-4877-8ce6-3b9f9e4d09c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_orban_gyozo_banya_dolomit","timestamp":"2021. március. 29. 08:38","title":"Egy hasonló cégből sem vesznek ki annyi pénzt, mint Orbán apjának bányájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142036dd-a63e-4e01-b50a-74b1ae457dff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ausztrál kormányt és parlamentet megrengető szexbotrányok hatására átalakította kabinetjét hétfőn Scott Morrison miniszterelnök, valamint létrehozott egy bizottságot a nemek közötti egyenlőség biztosítására, a nők nagyobb támogatására. ","shortLead":"Az ausztrál kormányt és parlamentet megrengető szexbotrányok hatására átalakította kabinetjét hétfőn Scott Morrison...","id":"20210329_Szexbotranyok_forgattak_fel_az_ausztral_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142036dd-a63e-4e01-b50a-74b1ae457dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9fb6ba-28ec-48e8-b09e-8b1bc685bd68","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Szexbotranyok_forgattak_fel_az_ausztral_kormanyt","timestamp":"2021. március. 29. 11:43","title":"Szexbotrányok forgatták fel az ausztrál kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt méreganyag okozza – számoltak be eredményeikről német és amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt...","id":"20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2343c-2d69-4d32-ae29-09ecb8f1b92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","timestamp":"2021. március. 30. 07:03","title":"Rejtélyes betegség tizedeli a rétisasokat – úgy tűnik, most megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti parkjában.","shortLead":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti...","id":"20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1026dbf-2fff-4c62-8d14-4406f4136e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","timestamp":"2021. március. 29. 07:03","title":"Vadkamera filmezte le a világ legritkább nagymacskáit: videón Leo 117F és három kölyke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]