[{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján juttatható a szervezetbe. \r

","shortLead":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján...","id":"20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b80340-eb68-41a2-b527-576d29c0ed00","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","timestamp":"2021. április. 11. 15:54","title":"MIR-19 néven jöhet az orosz koronavírus-gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Üzemzavar volt a natanzi atomipari létesítménynél, Irán terrorcselekményről beszél, bár nem nevezte meg, kikre gondol. Az izraeli közszolgálati rádió azonban úgy értesült, hogy a Moszad követett el kibertámadást.","shortLead":"Üzemzavar volt a natanzi atomipari létesítménynél, Irán terrorcselekményről beszél, bár nem nevezte meg, kikre gondol...","id":"20210411_Iran_szerint_terrorakcio_miatt_halt_le_egy_nap_utan_az_urandusitojuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b0bd7-9530-4875-a961-90d19196a370","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Iran_szerint_terrorakcio_miatt_halt_le_egy_nap_utan_az_urandusitojuk","timestamp":"2021. április. 11. 18:05","title":"A Moszad kibertámadást követhetett el az iráni urándúsító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint 300 ezres többlet halálozás volt az országban. ","shortLead":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint...","id":"20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018077f9-f8ee-4bfd-ae22-42102709b191","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","timestamp":"2021. április. 10. 18:59","title":"The New York Times: Sokkal több orosz halt meg koronavírusban, mint amennyit elismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ca73d-51d0-4f67-a879-a4c3ebcbc4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota mostanra megerősítette a szertartással kapcsolatos pletykákat.","shortLead":"A Buckingham-palota mostanra megerősítette a szertartással kapcsolatos pletykákat.","id":"20210411_fulop_herceg_temetes_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46ca73d-51d0-4f67-a879-a4c3ebcbc4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e495f0c-4003-4102-8c58-cb0606ddc4ff","keywords":null,"link":"/elet/20210411_fulop_herceg_temetes_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2021. április. 11. 08:21","title":"Meghan Markle biztosan kihagyja Fülöp herceg temetését, Harry viszont elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e szabad valaki egy olyan tagállamban, ahol 2019 óta intenzív politikai támadásoknak van kitéve? A Háttér Társaság munkatársa arról számolt be lapunknak, hogy egyre több, tőlük segítséget kérő meleg, transz, queer magyar állampolgár találja az itthoni helyzetét reménytelennek. ","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e...","id":"20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a531cce-76f8-49f9-882b-cf4ba3961247","keywords":null,"link":"/elet/20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Bűnbakok a magyar kormány szemében, de az EU szabadságzónát kínál a melegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.","shortLead":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már...","id":"20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706175a-f39b-45ef-8cd4-a87d83db6522","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","timestamp":"2021. április. 10. 12:05","title":"Mától elérhető az online felület az általános iskolai beiratkozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]