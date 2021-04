Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő újdonságokat. Hivatalos dokumentumok alapján már ki lehet következtetni, mik lesznek ezek.","shortLead":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő...","id":"20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329137-93af-45e4-85bd-ca691e2e2247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","timestamp":"2021. április. 13. 12:03","title":"Jön az Ikea Titan, egy otthonra szánt hangszóró, amit látni sem lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec5e42-0f75-40b0-900c-82b6f521ae09","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"Lövöldözés volt egy francia oltópontnál, a támadó motorra pattanva elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak lángra.","shortLead":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak...","id":"20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7125829-3ac7-4d28-ac81-9f58c72177a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","timestamp":"2021. április. 12. 16:44","title":"Videó: Kigyulladtak a Vivo telefonjai a hongkongi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott tokiói olimpia. A helyiek a negyedik hullámtól tartanak, miközben a szervezők még mindig azt tervezgetik, hogyan lehet hatékonyan felügyelni és biztonságban mozgatni, ellátni az eseményre érkezőket, esetleg kezelni, ha valahol járványgóc alakul ki.","shortLead":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott...","id":"20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f822a1b0-ea96-40a6-9656-553587124711","keywords":null,"link":"/sport/20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","timestamp":"2021. április. 14. 06:30","title":"Száz nappal a tokiói olimpia előtt sem tudni biztosan, a járvány hogy alakítja át a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","shortLead":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","id":"20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed599e-c73e-4af2-80dd-8a92094fbb28","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","timestamp":"2021. április. 14. 09:26","title":"Esterházy Péter születésének évfordulója alkalmából az író idézeteivel plakátolták tele a III. kerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","shortLead":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","id":"20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778db3c1-1c2b-4293-9d80-1ae64f96651a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","timestamp":"2021. április. 13. 09:33","title":"A kiszáradás miatt találtak meg egy tavaly vízbe ejtett iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körtéért, a cseresznyéért és a szilváért még izgulhatunk.","shortLead":"A körtéért, a cseresznyéért és a szilváért még izgulhatunk.","id":"20210414_fagy_kajszitermes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ffa1-b62c-45d2-8129-8472b8d47e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_fagy_kajszitermes","timestamp":"2021. április. 14. 06:25","title":"Odaveszett a fagy miatt a kajszitermés nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]