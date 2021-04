Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","shortLead":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","id":"20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae51a69-6607-4d59-bf63-add0ae35623b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","timestamp":"2021. április. 23. 07:47","title":"Az euróhoz képest gyengébb, a dollárhoz képest erősebb lett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7de2a-e76f-4bf8-9548-5c8cd3939b10","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kedden és szerdán döntenek egyebek közt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, amelyek leválthatatlan kurátoraikkal és a megkapott állami vagyonnal szembemehetnek bármely jövendő kormánnyal.","shortLead":"Kedden és szerdán döntenek egyebek közt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, amelyek...","id":"20210422_orszaggyules_ules_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c7de2a-e76f-4bf8-9548-5c8cd3939b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816506a5-7e8f-494f-a0b1-54f7aa23e543","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_orszaggyules_ules_jogszabaly","timestamp":"2021. április. 22. 20:58","title":"32 törvényt nyomnak át a parlamenten a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0659532-0090-4b6a-a353-12d05c208f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság és lopás miatt indítottak eljárást a tatabányai férfi ellen.","shortLead":"Garázdaság és lopás miatt indítottak eljárást a tatabányai férfi ellen.","id":"20210422_zaszlo_tolvaj_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0659532-0090-4b6a-a353-12d05c208f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f62a2-da46-4cac-b811-ac4b0390edd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zaszlo_tolvaj_lopas","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Elvesztette a tolvaj a polgármesteri hivatalról ellopott magyar zászlót, visszament az EU-sért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","shortLead":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","id":"20210423_FradiUjpest_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3b4a7e-22eb-4cb9-87c5-bc04dfa4210d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_FradiUjpest_buntetes","timestamp":"2021. április. 23. 08:45","title":"Fradi–Újpest: Öt szurkoló ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak néhány országban jelennek majd meg hirdetések az Instagram Reels nevű funkciójában, de ez idővel változik. Emellett a Facebook Történetekben is felbukkan majd egy új hirdetési forma.","shortLead":"Egyelőre csak néhány országban jelennek majd meg hirdetések az Instagram Reels nevű funkciójában, de ez idővel...","id":"20210422_instagram_reels_video_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5219291c-4bbd-4bb4-8d93-eb5448f26e7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_instagram_reels_video_hirdetes","timestamp":"2021. április. 22. 18:03","title":"Hirdetésekkel pakolja meg az Instagram a TikTok-klón Reelst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. A ferde toronytól nem messze zajló ásatásokon, 1985 és 1988 között került elő a kis elefántcsont tárgy, amely ezután éveken keresztül pihent dobozba zárva más leletekkel együtt.","shortLead":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. A ferde toronytól nem messze zajló...","id":"20210423_miniatur_napora_pisa_okori_roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f06f1a4-7805-42be-88d0-169df066e955","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_miniatur_napora_pisa_okori_roma","timestamp":"2021. április. 23. 10:33","title":"Ma is használható a több mint 2000 éves napóra, ami az ókori Rómából maradt ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]