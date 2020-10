Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","shortLead":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","id":"20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c995-1346-4d80-a845-e9e924c4fa01","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","timestamp":"2020. október. 13. 15:39","title":"Szarka Gábor megtiltotta az SZFE polgárainak, hogy együttműködjenek az egyetemfoglalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió forintot nem a járvány elleni védekezésre költött el, így feloszlatták a testületet.","shortLead":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió...","id":"20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2318ee-9f89-4d10-ade7-567867d2cadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 11:08","title":"190 milliót tapsolt el Nagytarcsa a veszélyhelyzet ürügyén, feloszlatta magát a képviselő-testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943ce047-93fe-4f39-8956-888a7631ea09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.\r

\r

","id":"20201013_Magyar_szinesznok_a_zuhanyjelenetben__ujra_felvettek_a_filmtortenet_legismertebb_kepsorat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943ce047-93fe-4f39-8956-888a7631ea09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261e65c-6c40-4b38-ada2-8e6db6f0a017","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Magyar_szinesznok_a_zuhanyjelenetben__ujra_felvettek_a_filmtortenet_legismertebb_kepsorat","timestamp":"2020. október. 13. 11:02","title":"Magyar színésznőkkel vették fel újra a filmtörténet legismertebb zuhanyjelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aff3bb6-18e8-41d4-9922-49496d2448b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan tengeri robotot alkottak meg, ami képes vizet szívni magába, majd kipréselni azt a fúvókáin keresztül.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan tengeri robotot alkottak meg, ami képes vizet szívni magába, majd kipréselni azt...","id":"20201012_polip_robot_kutatorobot_tengerbiologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aff3bb6-18e8-41d4-9922-49496d2448b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d084b6-63b7-44c5-ae1e-0b938f7c88be","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_polip_robot_kutatorobot_tengerbiologia","timestamp":"2020. október. 12. 10:33","title":"Videó: Polipként úszik egy újfajta robot, segít feltérképezni a tengereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat időzünk benne, pláne erőteljesen mossuk.","shortLead":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat...","id":"20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75a1b-5e55-41f9-a366-5e2e050b90b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","timestamp":"2020. október. 12. 20:03","title":"Fürdéshez készül? Ugye tudja, hogy az arcát máshogy kell mosnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek segítik abban a fiatal lányokat, hogy ne prostituáltak legyenek, hanem informatikusok az 1,3 milliárd lakosú országban. Komoly gondot jelent azonban, hogy nem tudnak elhelyezkedni a saját lakhelyükön.","shortLead":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek...","id":"20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e74bcb-02ab-4de5-a0c5-7fc3d4a148e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","timestamp":"2020. október. 12. 15:48","title":"A koronavírus miatt életformát váltanának az indiai falvak, ahol eddig a prostitúcióból élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel Csabával tervezett, ám meghiúsult találkozóról, és hogy a félév végén a nyilvános vizsgák fogják bizonyítani, hogy rendben zajlik az oktatás a blokád alá vont egyetemen. ","shortLead":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel...","id":"20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeb49fa-8e0c-4c4d-9148-7eb5e0e889e0","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","timestamp":"2020. október. 13. 15:45","title":"Novák Eszter: A hallgatóktól nagyon gyorsan bocsánatot kellene kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. október. 12. 17:30","title":"Apró kis zenészdrónok játsszák le a James Bond filmek örök dallamát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]