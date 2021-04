Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten különösen bedurvult, miután nem találta a tabletjét. Le is tartóztathatják.","shortLead":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten...","id":"20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c19c08-ca42-4278-a7c6-f898d50d820c","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","timestamp":"2021. április. 21. 11:24","title":"Verte, földön rángatta, mosogatószert, kávéport, kólát borított feleségére egy katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","shortLead":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","id":"20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ce9d2d-1efc-4ebe-a390-9a4df0214bf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","timestamp":"2021. április. 21. 09:18","title":"Hatalmas bírságokat hoznak össze minden évben a külföldi autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek elfáradtak, főleg lelkileg.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek...","id":"20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d8c0d0-75dd-47ce-9d57-6dd37e3a4528","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","timestamp":"2021. április. 22. 09:57","title":"Kásler: Nem tudok egyetlenegy betegről sem, akit ne láttunk volna el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pusztay András tavaly nyáron távozott a laptól.","shortLead":"Pusztay András tavaly nyáron távozott a laptól.","id":"20210421_telex_index_pusztay_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9961ba-30ec-4c9b-a622-b856149b0551","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_telex_index_pusztay_andras","timestamp":"2021. április. 21. 16:55","title":"A Telexhez igazolt az Index volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok múlik azon, milyen kóddal veszi táppénzre a háziorvos azt, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, vagy kontaktszemély. A Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalást adott ugyan ki az ügyben, de ezt nem mindenki követi egyelőre, és még így is maradtak nyitott kérdések. Például az, hogy kitől, milyen részletszabályok alapján lehet teljes táppénzhez jutni koronavírus-fertőzés esetén.","shortLead":"Sok múlik azon, milyen kóddal veszi táppénzre a háziorvos azt, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, vagy...","id":"20210422_haziorvos_tappenz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af460c2-5b03-4d85-84b2-b2091d087750","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_haziorvos_tappenz_koronavirus","timestamp":"2021. április. 22. 17:00","title":"Zsebre megy: 40 ezer forinttal is kevesebb lehet a koronavírus miatti táppénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem a számítógépesből alakítanak át, hanem az alapoktól kezdve húzzák fel, hogy jó legyen a játékélmény.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem...","id":"20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a844a4-d9eb-4c58-a1cc-e3ad8244a998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","timestamp":"2021. április. 22. 16:03","title":"Érkezik a mobilos Battlefield, teljes értékű játékot ígér az EA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","shortLead":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","id":"20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9891aa7a-f520-4c17-a958-d90d05208ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","timestamp":"2021. április. 22. 05:54","title":"Városokat fenyeget a Pacaya vulkánból kiáramló láva – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta, hogy hamisított és fentanillal szennyezett gyógyszert szedett. Öt nagy slágerével emlékezünk a pop nagyhercegére.\r

\r

","shortLead":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta...","id":"20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade596e5-975a-433f-a4bd-5a4a32a318d4","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","timestamp":"2021. április. 21. 12:02","title":"Öt éve halt meg Prince, de mindjárt új lemeze jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]