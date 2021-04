Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból. A bizottságban nem lesznek többségben Jair Bolsonaro támogatói.","shortLead":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból...","id":"20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca144e2a-7237-4820-884c-39d2ecbabd97","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. április. 27. 21:28","title":"Szenátusi bizottság vizsgálja Bolsonaro járványkezelésének hiányosságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","shortLead":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","id":"20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac65ed9-d427-424f-b3a3-79007bcb5c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Alig pár napos a Volkswagen Polo, de egy magyar dizájner máris továbbfejlesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása alatt álló sofőrt is.","shortLead":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása...","id":"20210426_nindzsa_auto_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06178455-8f47-4f20-baea-b736287ba79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nindzsa_auto_rendor","timestamp":"2021. április. 26. 15:01","title":"Nindzsaként állította meg az elszabadult autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben rögzítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Diákváros programjával.","shortLead":"A szerződésben rögzítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Diákváros programjával.","id":"20210427_fudan_egyetem_budapest_kampusz_diakvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0b506b-2899-490e-8381-adfba72c7151","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fudan_egyetem_budapest_kampusz_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 18:16","title":"Megkötötték a stratégiai megállapodást a Fudan budapesti campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett kíméletlen csapást a koronavírus miatt. Az ötgyerekes anyukára a napi teendők után esténként borul rá az egyedüllét, a babával egyedül maradt apáknak anyaszerepbe kell beletanulniuk. A gyerekek közül van, akit rémálmok gyötörnek, más nem érti, miért marad el örökre az apával tervezett közös balatoni bringatúra.","shortLead":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett...","id":"20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fbd16c-dc81-4954-b4a2-b85647ad0ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","timestamp":"2021. április. 26. 20:10","title":"\"Most mindennap egy olyan házba érnek haza az óvodából, ahol nincs otthon anya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás. A harmadik hullám már kevésbé üti meg a gazdaságot, mint az első – olvasható a Magyar Nemzeti Bank elemzésében.","shortLead":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás...","id":"20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8ac79d-cec3-499f-b89c-8284e9f6a941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","timestamp":"2021. április. 27. 15:58","title":"MNB: Gyorsan helyreállhat a magyar gazdaság a korlátozások vége után, az infláció még ugorhat egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50108c20-2daf-4b4f-ab92-cb96da6e7f97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Üldözés követett egy dudálást az M1–M7-es autópálya közös szakaszán.","shortLead":"Üldözés követett egy dudálást az M1–M7-es autópálya közös szakaszán.","id":"20210427_buntetofek_uldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50108c20-2daf-4b4f-ab92-cb96da6e7f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c21de0-8b6d-4a6e-bdec-b46f96622d59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_buntetofek_uldozes","timestamp":"2021. április. 27. 15:17","title":"Úgy megsértődött egy autós a rádudálóra, hogy kilométereken át büntetőfékezgetett előtte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem fizetnek elő a szolgáltatásra. A jelenség ugyanakkor csak teszt jellegű, és egyelőre nem várható az általános bevezetése – közölte a szolgáltató vezérigazgatója.","shortLead":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem...","id":"20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf924a-1d75-44ce-a3c0-9bb62e003831","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","timestamp":"2021. április. 28. 08:03","title":"A Netflix döntött: egyelőre nem bünteti azokat, akik megosztják másokkal a jelszavukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]