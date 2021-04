Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is lehet majd követni. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.","shortLead":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is...","id":"20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84029c-3049-4086-b140-2bc80377e82c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","timestamp":"2021. április. 29. 16:03","title":"2022-ben már mehetnek látogatók a világ legnagyobb technológiai show-jára, a CES-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","shortLead":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","id":"20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac122fa-4e8f-4474-b20b-5a5da3f93e9f","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","timestamp":"2021. április. 28. 15:10","title":"Megtartják idén a 30. születésnapját ünneplő Művészetek Völgyét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében.”","shortLead":"„A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében.”","id":"20210430_A_gorogkatolikus_egyhaze_lesz_a_kisvardai_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a390ac-2405-4075-b6ab-7750c6d30f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_A_gorogkatolikus_egyhaze_lesz_a_kisvardai_korhaz","timestamp":"2021. április. 30. 08:40","title":"A görögkatolikus egyházé lesz a kisvárdai kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c74a3a7-6da4-419b-8125-51cf9d2e2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónapokkal korábban kezdődött fejlesztés keretében hardvereket korszerűsítettek, szoftvert frissítettek, illetve mintegy 500 kilométernyi vezetéket is kicseréltek.","shortLead":"A hónapokkal korábban kezdődött fejlesztés keretében hardvereket korszerűsítettek, szoftvert frissítettek, illetve...","id":"20210428_hungarocontrol_legiforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c74a3a7-6da4-419b-8125-51cf9d2e2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb327d30-6e5d-43c9-845e-7d6fc9b5f188","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_hungarocontrol_legiforgalom","timestamp":"2021. április. 28. 13:21","title":"8 milliárd forintból kapott új rendszereket a magyar légiforgalmi irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette első felfedezéseit az összes gerinces állatfaj genomját feltáró projekt, a biológia jelenleg zajló legambiciózusabb vállalkozása.","shortLead":"Bejelentette első felfedezéseit az összes gerinces állatfaj genomját feltáró projekt, a biológia jelenleg zajló...","id":"20210429_genom_kutatas_allat_kromoszoma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8fb642-f3ef-45fb-844f-e821c2b474b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_genom_kutatas_allat_kromoszoma","timestamp":"2021. április. 29. 20:03","title":"Ismeretlen kromoszómákat is találtak a világ egyik legnagyobb genomfeltáró projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","shortLead":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","id":"20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d7efa-e096-4236-859d-85e86e32d139","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","timestamp":"2021. április. 29. 14:52","title":"„Ölel, fiad” – Orbán Viktor feladott egy utolsó táviratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]