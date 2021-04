Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","id":"20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05af1a-d0f0-4a75-bfce-d765b02994cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","timestamp":"2021. április. 15. 11:21","title":"400 lóerő 3 hengerből: nagyon megvadul a Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt hozott fel, amelyekből a legkevésbé sem lehet következtetni, mire gondolt: az Emirátusok Boldogság Minisztériuma az ország elégedettségével foglalkozik, az indiai jógaminisztérium viszont homeopátiás gyógyszereket javasolt koronavírus ellen.","shortLead":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt...","id":"20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5fa1fc-c967-4ce5-860e-8b076c486ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"De mit csinálnak egy boldogság- és egy jógaminisztériumban, amit Matolcsy felvetett követendő példaként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán elektromos hajtású változatát. ","shortLead":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán...","id":"20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2391622-d959-4e36-af59-9d1212be091b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","timestamp":"2021. április. 14. 06:41","title":"Amperek, buli, Manta: vezettük az új Opel Mokka-e villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","shortLead":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","id":"20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c693a58-b272-4212-bc10-60c387211f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","timestamp":"2021. április. 15. 09:21","title":"Itt a BMW 128tii, a maga nem szerény 313 lóerejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is vizsgálták a kérdést, amely most nagyon aktuális. Távolinak tűnhet a kapcsolat, de az ügyben érdemes tanácsot kérni környezetvédelmi szakemberektől.","shortLead":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is...","id":"20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3a9456-8933-4d97-9922-42957a0f4d5e","keywords":null,"link":"/360/20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"Megérné-e pénzt osztani annak, aki beoltatja magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","shortLead":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","id":"20210415_Bank_OTP_Szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb9d3f0-dc08-4002-9b4c-c8dac5ed27cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Bank_OTP_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 15. 12:46","title":"Bankot vehet az OTP Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]