Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","shortLead":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","id":"20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bee5f4-4b29-448a-aa6f-ecb98de7e88b","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","timestamp":"2021. május. 08. 15:01","title":"Film készül Pamela Anderson és Tommy Lee szexvideójának történetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja fel a figyelmet a legolvasottabb német újság kommentárja, miután az osztrák Alkotmánybíróság kénytelen volt a köztársasági elnök segítségét kérni, mert a pénzügyminiszter nem volt hajlandó kiadni a törvényhozás vizsgáló bizottságának az Ibiza-botránnyal kapcsolatos aktákat.","shortLead":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja...","id":"20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541c3c4c-fe96-459c-93a1-862161cdc7dc","keywords":null,"link":"/360/20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","timestamp":"2021. május. 08. 09:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Kurz Orbánt másolja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból indult el.","shortLead":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból...","id":"20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bd12d3-b3cd-423e-a2d0-612617b58fa0","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","timestamp":"2021. május. 09. 14:55","title":"Megnyerte az „egyéb” kategóriát a botrányhős viccjelölt a londoni választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcb560a-110e-4937-a4bb-6b157f5e8cd6","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Aligha független a beszélgetős-hallgatós Clubhouse alkalmazás sikerétől, hogy a technológiai szektor több nagyágyúja is a hangos tartalmak felé veszi az irányt. Érdekes eszmecseréket hallgatni régóta szeretnek az emberek, így aligha bukik nagyot, aki az idén a podcastekre tesz.","shortLead":"Aligha független a beszélgetős-hallgatós Clubhouse alkalmazás sikerétől, hogy a technológiai szektor több nagyágyúja is...","id":"202118__podcastek__apple_facebook_spotify__suru_forintok__hallgatni_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbcb560a-110e-4937-a4bb-6b157f5e8cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b7921-06cf-4daf-9fb4-1ded4d3e0e8f","keywords":null,"link":"/360/202118__podcastek__apple_facebook_spotify__suru_forintok__hallgatni_arany","timestamp":"2021. május. 09. 08:15","title":"Kitört a podcast-aranyláz – erre fogad az Apple, a Spotify és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76924d38-4ba4-465b-82f9-765cc1b810c1","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kultura","description":"Kilenc neandervölgyi ember maradványát találták meg. A legrégebbi 90 ezer éves lehet.","shortLead":"Kilenc neandervölgyi ember maradványát találták meg. A legrégebbi 90 ezer éves lehet.","id":"20210509_Koponyak_fogak_csontok__rendkivuli_felfedezes_egy_Romahoz_kozeli_barlangban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76924d38-4ba4-465b-82f9-765cc1b810c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce55aac-a868-4cdc-a170-33d248023112","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Koponyak_fogak_csontok__rendkivuli_felfedezes_egy_Romahoz_kozeli_barlangban","timestamp":"2021. május. 09. 07:45","title":"Koponyák, fogak, csontok – rendkívüli felfedezés egy Rómához közeli barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig nagyon keresik, már csak azért is, mert azóta regionális miniszter lett.","shortLead":"Pedig nagyon keresik, már csak azért is, mert azóta regionális miniszter lett.","id":"20210509_Eltunt_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf9eab2-dd89-48af-a54d-10cb07c08c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_Eltunt_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 09. 19:50","title":"Eltűnt a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfc55cd-5d18-488c-9abc-88e451368ba5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szomorú aktualitás kapcsán kapott szépen csengő nevet az olaszok kompakt autója. Itt az Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione.","shortLead":"Szomorú aktualitás kapcsán kapott szépen csengő nevet az olaszok kompakt autója. Itt az Alfa Romeo Giulietta Finale...","id":"20210507_Latvanyos_kiadassal_bucsuzik_az_Alfa_Romeo_Giulietta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdfc55cd-5d18-488c-9abc-88e451368ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992fb219-49e0-44f3-b291-c0eb65138fdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Latvanyos_kiadassal_bucsuzik_az_Alfa_Romeo_Giulietta","timestamp":"2021. május. 08. 10:02","title":"Látványos kiadással búcsúzik az Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]