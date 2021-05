Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Glenn Close megint Oscar közelében volt, de nem nyert.","shortLead":"Glenn Close megint Oscar közelében volt, de nem nyert.","id":"20210510_Luzernek_neveztek_Glenn_Closet_mert_nem_kapott_Oscart_a_szinesz_hatarozottan_valaszolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04746156-b7ef-43c3-9f0a-cd25c4931f5c","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Luzernek_neveztek_Glenn_Closet_mert_nem_kapott_Oscart_a_szinesz_hatarozottan_valaszolt","timestamp":"2021. május. 10. 09:33","title":"Lúzernek nevezték Glenn Close-t, mert nem kapott Oscart: a színész határozottan válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük ahhoz, hogy népszavazást írhassanak ki a függetlenségről, már ha ezt a brit kormány engedi.","shortLead":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük...","id":"20210508_skocia_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc4ed18-0a36-44e5-b741-bce14add616f","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_skocia_valasztas","timestamp":"2021. május. 08. 21:32","title":"A függetlenséget támogató pártok kerültek többségbe a skót parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

