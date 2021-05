Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A használt téglalakások négyzetméterára az V. kerületben, míg a paneleké a XI. kerületben a legmagasabb.","shortLead":"A használt téglalakások négyzetméterára az V. kerületben, míg a paneleké a XI. kerületben a legmagasabb.","id":"20210510_fovaros_ingatlan_aremelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f6eea-729e-46cb-b549-07945f465f5b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_fovaros_ingatlan_aremelkedes","timestamp":"2021. május. 10. 12:53","title":"Ötödével nőtt a használt családi házak négyzetméterára Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","shortLead":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","id":"20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d4d47-d15e-4452-8833-61c04999c4ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","timestamp":"2021. május. 10. 13:41","title":"Csuja Imrével, Udvaros Dorottyával és Mácsai Pállal jön a Mosolyka-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","shortLead":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","id":"20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eda08ef-96db-4953-b7cb-4ef3e4b96b57","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","timestamp":"2021. május. 11. 10:44","title":"Visszatér a mozikba Kovásznai György kultikus animációja, a Habfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került a készülékekbe, és azok meddig bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került...","id":"20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f8c4d-387c-4778-8345-8823fe22bc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","timestamp":"2021. május. 10. 16:16","title":"A független tesztlabor szerint ennek a telefonnak van most a legjobb akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: vazallusok, derékbőség, Kalasnyikov, nemfüggő, kuss.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781845a1-03de-48bb-8290-4d6ad680fefb","keywords":null,"link":"/360/20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. május. 09. 20:15","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos perzekurátorokról és vezéri alfélről értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és a Viking Sigyn üzemeltetőjén. ","shortLead":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3...","id":"20210510_Hableany_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773f6646-1614-48f8-bbdb-599cfad0bed0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Hableany_karterites","timestamp":"2021. május. 10. 17:13","title":"Milliárdos kártérítést követelnek a Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed3932c-f5c3-4d73-ad6f-6ca99bceadb9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit kezdjünk a gyásszal egy olyan társadalomban, amelyben a halál tabu?","shortLead":"Mit kezdjünk a gyásszal egy olyan társadalomban, amelyben a halál tabu?","id":"20210509_A_fajdalom_amelyet_mindannyian_megtapasztalunk_eletunk_soran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed3932c-f5c3-4d73-ad6f-6ca99bceadb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ebbdb9-d7b5-4cb6-829b-b3297d36b566","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210509_A_fajdalom_amelyet_mindannyian_megtapasztalunk_eletunk_soran","timestamp":"2021. május. 09. 20:15","title":"A fájdalom, amelyet mindannyian megtapasztalunk életünk során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]