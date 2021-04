Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"963214f1-a39f-44e5-9b05-f6efa64107b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxus és a sportosság nagyon erős keveréke a német kupé. Egy igazán autópályákra való autó. ","shortLead":"A luxus és a sportosság nagyon erős keveréke a német kupé. Egy igazán autópályákra való autó. ","id":"20210420_Mercedes_S_63_AMG_Coup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963214f1-a39f-44e5-9b05-f6efa64107b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f2bac-0d37-4d31-b47d-39c97edb39da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Mercedes_S_63_AMG_Coup","timestamp":"2021. április. 21. 04:33","title":"Az egyik legjobb alap a luxustuninghoz a Mercedes S 63 AMG Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Az 1940 után születettek nemzedéke sok mindent átélt kontinensszerte. Szorongásaikra, testi-lelki bajaikra keresnek orvosságot, az egészségügy pedig sok esetben partner az ilyen típusú problémakezelésben.","shortLead":"Az 1940 után születettek nemzedéke sok mindent átélt kontinensszerte. Szorongásaikra, testi-lelki bajaikra keresnek...","id":"20210420_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc87bcfe-c8e2-4750-a9ce-cb05bf4cfcf4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2021. április. 20. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Egyre súlyosabb probléma a boomerek gyógyszerfüggősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai közegészségügyi intézet eddig 77 fertőzöttnél mutatta ki az újabb variánst.","shortLead":"Az angliai közegészségügyi intézet eddig 77 fertőzöttnél mutatta ki az újabb variánst.","id":"20210419_brit_mutans_india_koronavrus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84630d-7c18-4383-98f1-b94de807f32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_brit_mutans_india_koronavrus","timestamp":"2021. április. 19. 10:47","title":"Az indiai koronavírus-mutáns Angliában is terjed, de még nem tudni, mennyire veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","shortLead":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","id":"20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5757f31-4364-4851-8286-1e8b1357577e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","timestamp":"2021. április. 19. 15:55","title":"15 millió forintot kínált menyének, ha lemond a gyerekeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár sztárklubokkal, országos zivatarriasztást adtak ki. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár...","id":"20210420_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fdcd2-abd6-4f6d-8b6c-7866bc82b847","keywords":null,"link":"/360/20210420_Radar360","timestamp":"2021. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Orvosbéremelés EU-pénzből, a kommunizmus szelleme járja be Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","id":"20210420_palkovics_fudan_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23f8704-8641-49e6-b454-44abd58953a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_palkovics_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 20. 06:44","title":"Palkovics: Nem kell ahhoz egyetem, hogy egy ország titkosszolgálati tevékenységet folytasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]