Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle felületekre ragadjanak. Halálhírét a ragasztót gyártó 3M nevű vállalat tette közzé.","shortLead":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle...","id":"20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e5bb2-cbae-4067-9ddd-a9c8118588b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","timestamp":"2021. május. 14. 09:57","title":"Meghalt a férfi, aki feltalálta a post-it cetlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","id":"20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bb2443-d585-4cfe-8cba-a5413417bf04","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 13. 08:39","title":"Koronavírus: 82 elhunyt, 1416 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át dolgozik majd a bolygón.","shortLead":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át...","id":"20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b06d67-08c6-4327-9719-6ffdf59a8bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","timestamp":"2021. május. 13. 19:03","title":"Pénteken landolhat az első kínai Mars-járó a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d858e60a-008e-47d9-b247-c041e5691ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chipgyártó Intel kísérleti laboratóriuma egy új eljárást mutatott be, ami a korábbiaknál is sokkal hihetőbbé teszi a számítógépes játékok világát.","shortLead":"A chipgyártó Intel kísérleti laboratóriuma egy új eljárást mutatott be, ami a korábbiaknál is sokkal hihetőbbé teszi...","id":"20210514_gta_v_intel_labs_jatekmenet_szamitogepes_grafika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d858e60a-008e-47d9-b247-c041e5691ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819d391-7ced-4ea8-b7bc-00b02cdcfdfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_gta_v_intel_labs_jatekmenet_szamitogepes_grafika","timestamp":"2021. május. 14. 08:03","title":"Úgy átalakította a GTA V játékmenetét az Intel találmánya, hogy szinte igazinak tűnik az autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37256dbb-fe76-4b86-8f60-eedef08a1c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan betámadta a kormánypropaganda Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert nyelvtudásának hiányosságai miatt: angolul kérdező riporter várta a Városházán, miközben arról írnak, milyen drága számára a tolmács. Igaz, a személyeskedő jellegű támadásokhoz az ellenzék vezetésére legesélyesebbnek tartott politikus maga szolgáltatott apropót, amikor egy interjúban lekövérezte Orbánt. A nyelvtudáson kívül lehet még a tárban ügy, amin elcsámcsoghat a revolvermédia.","shortLead":"Alaposan betámadta a kormánypropaganda Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert nyelvtudásának hiányosságai miatt...","id":"20210513_karacsony_nyelvtudas_orban_kormanypropaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37256dbb-fe76-4b86-8f60-eedef08a1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20afa17-bc20-4b9e-bf57-595436832b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_karacsony_nyelvtudas_orban_kormanypropaganda","timestamp":"2021. május. 13. 19:07","title":"Ráharapott a kormánypropaganda Karácsony nyelvi képességeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől esedékes változtatás szükségességét a koronavírus-járvánnyal indokolja a kormány. ","shortLead":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől...","id":"20210512_szallashely_minosites_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283d8a7-0405-4367-985f-294cbbd22727","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_szallashely_minosites_turizmus","timestamp":"2021. május. 12. 15:43","title":"A kormány átírja a szabályokat, minden szálláshelyet kötelező lesz minősíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","shortLead":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","id":"20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3770e15-c116-467c-ad63-fae5a0b5f327","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","timestamp":"2021. május. 13. 15:19","title":"Sértődött autós leckéztette hosszasan a Magyar Közút munkagépét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]