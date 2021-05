Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","shortLead":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","id":"20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b35ea-8f11-4cb2-bc6a-52a43b6b1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","timestamp":"2021. május. 15. 08:25","title":"Hét autó ütközött az M1-esen, lezárták az autópályát Győr felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","shortLead":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","id":"20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09edddd-13d8-4673-81a9-39a8e624d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","timestamp":"2021. május. 14. 16:07","title":"Itt a labdarúgó-Eb hivatalos dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összefüggésben lehet a vérnyomással a bélrendszer mikroorganizmusainak összessége, a bél mikrobiótája – állítják amerikai kutatók, egyelőre állatkísérletekre alapozva. ","shortLead":"Összefüggésben lehet a vérnyomással a bélrendszer mikroorganizmusainak összessége, a bél mikrobiótája – állítják...","id":"202119_vernyomascsokkento_bojt_mikrobiotamanipulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1baded-4d59-4f40-94fd-7b6d9c185559","keywords":null,"link":"/360/202119_vernyomascsokkento_bojt_mikrobiotamanipulacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:00","title":"Különleges kapcsolatban áll a vérnyomás és a (nem) evés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","shortLead":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","id":"20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0e2d5-ba0f-4167-8547-082a2ac12f20","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 14. 12:35","title":"Operatív törzs: Hamarosan elfogy a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469b4deb-ae6f-425e-bec2-e04bdca798ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orosz ortodox egyházfő szerint majd az egyház gondozásba veszi a gyerekeket.","shortLead":"Az orosz ortodox egyházfő szerint majd az egyház gondozásba veszi a gyerekeket.","id":"20210514_Az_orosz_patriarka_felszolitotta_a_noket_hogy_abortusz_helyett_adjak_inkabb_az_egyhaznak_a_gyerekeiket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469b4deb-ae6f-425e-bec2-e04bdca798ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dce3c34-e8a9-4473-9ac0-3bcfa4b141dd","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Az_orosz_patriarka_felszolitotta_a_noket_hogy_abortusz_helyett_adjak_inkabb_az_egyhaznak_a_gyerekeiket","timestamp":"2021. május. 14. 12:15","title":"Az orosz pátriárka felszólította a nőket, hogy abortusz helyett adják inkább az egyháznak a gyerekeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság, amely a jövő keddi szavazás előtt átírta a tervezetet.","shortLead":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság...","id":"20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b9df93-5b51-4b0b-a75a-e8f1427aaa3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","timestamp":"2021. május. 13. 19:42","title":"Hatályban marad a veszélyhelyzeti törvény, de nem úgy, ahogy a kormány javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]