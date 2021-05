Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005f1fd-8964-4ae3-afb1-6333450574c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","timestamp":"2021. május. 15. 13:14","title":"Az MSZP máris beállt Karácsony mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075","c_author":"Bereczkei Tamás","category":"360","description":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha mindent tőlük telhetőt megtesznek azért.","shortLead":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha...","id":"20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c5645d-d9c1-420a-9048-09b8fbcd8e25","keywords":null,"link":"/360/20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","timestamp":"2021. május. 13. 19:00","title":"Tévedés, hogy a férfiaknak a vékony nők tetszenek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Péter XVI. kerületi vezető felháborodott hangulatú nyílt levélben követeli Böröcz László fideszes parlamenti képviselőtől, hogy vonja vissza törvényjavaslatát.","shortLead":"Kovács Péter XVI. kerületi vezető felháborodott hangulatú nyílt levélben követeli Böröcz László fideszes parlamenti...","id":"20210513_onkormanyzati_berlakasok_xvi_kerulet_kovacs_peter_borocz_laszlo_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f012be-dfb6-40f6-afc0-18b297c2e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_onkormanyzati_berlakasok_xvi_kerulet_kovacs_peter_borocz_laszlo_nyilt_level","timestamp":"2021. május. 13. 22:38","title":"Marhaságnak nevezte az önkormányzati bérlakások megvásárlásáról szóló fideszes törvényjavaslatot egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.","shortLead":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek...","id":"20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183ffae-7890-41d8-8477-f639ae1a2189","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","timestamp":"2021. május. 15. 15:15","title":"Szlávik arra kéri a fiatalokat, hogy regisztráljanak még többen az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","shortLead":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","id":"20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a98d8-7344-4d02-b3aa-6d7e9cb6b9f8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","timestamp":"2021. május. 14. 11:14","title":"Kimosta a győztes lottószelvényét egy nő Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9fab80-7668-4699-8aa2-c2bb6d91454f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltból itt ragadt plakátra a Deák Ferenc térnél bukkantak rá. ","shortLead":"A múltból itt ragadt plakátra a Deák Ferenc térnél bukkantak rá. ","id":"20210514_Egy_50_eves_emlek_kerult_elo_a_metrofelujitas_soran_a_belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9fab80-7668-4699-8aa2-c2bb6d91454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5272d67f-876b-486b-8f3a-e25172ceed64","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Egy_50_eves_emlek_kerult_elo_a_metrofelujitas_soran_a_belvarosban","timestamp":"2021. május. 14. 15:54","title":"Egy 50 éves emlék került elő a metrófelújítás során a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","shortLead":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","id":"20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d237db-10f9-4b96-bed1-085e6bbe3be6","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","timestamp":"2021. május. 15. 08:31","title":"Bárki mehet Montenegróba turistáskodni, megnyitják az összes határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","shortLead":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","id":"20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6155982-7599-4a88-9396-a75d7fe0fd61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","timestamp":"2021. május. 14. 06:41","title":"Berúgja a sportkombi-piac ajtaját a koreai márka első kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]