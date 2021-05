Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b6be1c-cf40-4d3c-b1f4-64e2f40a465b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázában és Kelet-Jeruzsálemben az utcán ünnepeltek a palesztinok.","shortLead":"Gázában és Kelet-Jeruzsálemben az utcán ünnepeltek a palesztinok.","id":"20210521_izrael_hamasz_tuzszunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b6be1c-cf40-4d3c-b1f4-64e2f40a465b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b7f320-5e08-4aa0-a31f-c14e4ec75d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_izrael_hamasz_tuzszunet","timestamp":"2021. május. 21. 05:54","title":"Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","shortLead":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","id":"20210520_bubi_atadas_bicikli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a689b4-e588-4be7-90e4-b1eded4c79fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bubi_atadas_bicikli","timestamp":"2021. május. 20. 16:02","title":"Könnyebb biciklikkel, a kauciót eltörölve indítják újra a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékvezető 65 éves volt.","shortLead":"A magyar játékvezető 65 éves volt.","id":"20210520_Meghalt_Puhl_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a8f16d-f9a0-4962-840a-18a6ed076849","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Meghalt_Puhl_Sandor","timestamp":"2021. május. 20. 11:39","title":"Elhunyt Puhl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","shortLead":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","id":"20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8de742-d23a-4ded-9df6-0344acfb70cb","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2021. május. 20. 14:56","title":"Jónyer Istvánt javasolják a Nemzet Sportolójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos gépkocsik eddig is ingyen parkoltak.","shortLead":"Az elektromos gépkocsik eddig is ingyen parkoltak.","id":"20210521_Fel_aron_parkolhatnak_a_fovarosban_a_benzines_carsharing_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c24146-af57-4184-beee-f197b4222e30","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_Fel_aron_parkolhatnak_a_fovarosban_a_benzines_carsharing_autok","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"Féláron parkolhatnak a fővárosban a benzines carsharing autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","shortLead":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","id":"20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d5b882-6346-4187-b183-282eaaa38b25","keywords":null,"link":"/sport/20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 19. 19:09","title":"Kubatov: Rebrov februárban felmondott a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]