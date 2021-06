Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d92bfb3d-0ec2-461b-b323-eb3b2c80742c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 99 mozgalom alapítóival együtt mutatta be a Jóvátétel Programját Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, aki korábban már bejelentette, hogy miniszterelnök-jelöltként indul az ellenzéki előválasztáson. Kétszer kilenc pontban mutatta be, milyen intézkedéseket lehet azonnal elkezdeni kormányváltás után. ","shortLead":"A 99 mozgalom alapítóival együtt mutatta be a Jóvátétel Programját Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, aki...","id":"20210612_karacsony_jovatetel_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92bfb3d-0ec2-461b-b323-eb3b2c80742c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e04d1-3b21-4dc2-8e00-df7e7c28904c","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_karacsony_jovatetel_program","timestamp":"2021. június. 12. 10:41","title":"Karácsony Gergely: Jóvátételt adunk az elmúlt évtized bűneiért és káraiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István semmi újat nem tudott kitalálni, úgyhogy telefonon annyit mondott: Karácsony Gergely 99 százalékban Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Hollik István semmi újat nem tudott kitalálni, úgyhogy telefonon annyit mondott: Karácsony Gergely 99 százalékban...","id":"20210612_A_Fidesz_maris_reagalt_Karacsony_programjara_Gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8f854-78ac-42b1-afa2-8eb558ae0e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Fidesz_maris_reagalt_Karacsony_programjara_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 12. 14:05","title":"A Fidesz máris reagált Karácsony programjára: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jegy 900 forintba fog kerülni.","shortLead":"A jegy 900 forintba fog kerülni.","id":"20210611_ujraindul_a_BKK_repteri_jarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f6fc39-af2e-408b-b1dc-448c43c2684e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_ujraindul_a_BKK_repteri_jarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:34","title":"Újraindul a BKK reptéri járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","id":"20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e2cf3-8084-4315-b865-a524cf2fc108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","timestamp":"2021. június. 13. 06:41","title":"Vissza a 70-es évekbe: eladó az első Porsche 911 Turbo egyik remek példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec","c_author":"","category":"kultura","description":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik fel.","shortLead":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik...","id":"20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2740dc8-b0d8-4f12-ae76-02a500039ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","timestamp":"2021. június. 11. 16:27","title":"Magyarországra jön Emma Stone, Mark Ruffalo és Willem Dafoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti konzultáció lezárta után, de még a választások előtt megkérdezné az embereket a főpolgármester. ","shortLead":"A budapesti konzultáció lezárta után, de még a választások előtt megkérdezné az embereket a főpolgármester. ","id":"20210611_Karacsony_Gergely_orszagos_nepszavazas_Fudan_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e018471-1040-4840-921e-9e18d9d56d30","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Karacsony_Gergely_orszagos_nepszavazas_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. június. 11. 17:17","title":"Karácsony országos népszavazást kezdeményez a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4d507-826d-4e1f-bfab-f01f7acc09bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan 24 ezer éves, fagyott araszoló kerekesférgeket (Bdelloidea rotifera) találtak orosz kutatók a szibériai permafrosztban, amelyek kiolvasztás után képesek szaporodni.","shortLead":"Olyan 24 ezer éves, fagyott araszoló kerekesférgeket (Bdelloidea rotifera) találtak orosz kutatók a szibériai...","id":"20210612_szaporodasra_kepes_24_ezer_eves_fagyott_organizmusok_sziberia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a4d507-826d-4e1f-bfab-f01f7acc09bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d9ab81-0b0d-4125-9c93-86473218f99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szaporodasra_kepes_24_ezer_eves_fagyott_organizmusok_sziberia","timestamp":"2021. június. 12. 09:03","title":"24 000 éve fagyott, de szaporodásra képes organizmusokat találtak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek naprakészen tartása.","shortLead":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek...","id":"20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a70ca7-f2fc-481f-abbb-cf107edfc69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","timestamp":"2021. június. 13. 09:03","title":"Minden harmadik felnőtt veszekszik a családjával a gépe, telefonja frissítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]