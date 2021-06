Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","shortLead":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","id":"20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384e7cf4-a1f4-4955-b2fd-80801cc43cf7","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","timestamp":"2021. június. 14. 16:09","title":"Megvan a nyertes: magyarul is elérhető az év legjobb gyerektársasjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","shortLead":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","id":"20210614_szentely_koronavirus_falu_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37734c27-b0a2-4f03-9e96-8f23db69a4d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210614_szentely_koronavirus_falu_india","timestamp":"2021. június. 14. 07:10","title":"Szentélyt emeltek a koronavírus ellen egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A franciaországi eufória után gyorsan kiderült, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság nem oldja meg a magyar futball problémáit.","shortLead":"A franciaországi eufória után gyorsan kiderült, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság nem oldja meg a magyar futball...","id":"20210615_eb2016_valogatott_mi_lett_veluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9e68b-a94e-40e2-87db-3ac3f9cbc32e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_eb2016_valogatott_mi_lett_veluk","timestamp":"2021. június. 15. 11:45","title":"Mi lett 2016 magyar Eb-hőseivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban tökéletesen jelzi-e a vírus jelenlétét.","shortLead":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban...","id":"20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385d877b-3abd-4e82-8ed7-417d2ec370c1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","timestamp":"2021. június. 14. 09:47","title":"Miért nem szimatoltatjuk ki kutyákkal a Covidot, ha egyszer alkalmas rá az orruk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8790be2a-2fba-4b76-adcf-33e76b14be8c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A szocialista hiánygazdaságban a szovjet Fiat-klónt tömegek jegyezték elő, ami még inkább felhajtotta a kínálat sokszorosára rúgó keresletet.","shortLead":"A szocialista hiánygazdaságban a szovjet Fiat-klónt tömegek jegyezték elő, ami még inkább felhajtotta a kínálat...","id":"202123__zsiguli_magyarorszagon__markaszociologia__ahitott_ezerocsi__sorszamosdi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8790be2a-2fba-4b76-adcf-33e76b14be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcd1dd0-4deb-400e-83f1-dea1d2d19948","keywords":null,"link":"/360/202123__zsiguli_magyarorszagon__markaszociologia__ahitott_ezerocsi__sorszamosdi","timestamp":"2021. június. 14. 17:00","title":"50 éve jelent meg nálunk a Zsiguli, és átrendezte a magyar autópiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül ki a Kreatív összesítéséből.","shortLead":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül...","id":"20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cbf6c8-5254-4dee-9c2b-394e7b7b5a7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","timestamp":"2021. június. 14. 18:45","title":"Labdába sem rúgnak a piaci szereplők a kormány kedvenc médiaügynöksége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 idei első nagy frissítése tartalmazza azt az újítást, ami egy praktikus ablakot helyez a tálcára. Időjárásjelző is van hozzá.","shortLead":"A Windows 10 idei első nagy frissítése tartalmazza azt az újítást, ami egy praktikus ablakot helyez a tálcára...","id":"20210614_windows_10_frissites_21h1_talca_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a25b40-90a8-4f06-80db-51a09cc80897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_windows_10_frissites_21h1_talca_idojaras","timestamp":"2021. június. 14. 09:37","title":"Windows 10-et használ? Frissítsen, aztán nézzen csak rá a tálcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]