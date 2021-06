Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ingyenes teszteléssel állapítsák meg az érintetteknél az ellenanyag szintjét, és ha szükséges, a kínai vakcinával oltottak kapjanak egy harmadik adagot akár más vakcinából - kéri a főpolgármester a miniszterelnököt. Ferenc pápa Szlovákiában várhatóan több napot tölt majd. Ferenc pápa Szlovákiában várhatóan több napot tölt majd.","shortLead":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. A DK-s Oláh Lajos javára lépett vissza Kocsis-Cake Olivio

Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság. A Balkán mészárosa élete végéig börtönben marad

A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket követnek a magyarok, mit jelent az otthon, és mi történt ugyanitt a karantén alatt. „A legalapvetőbb lakberendezési hiba az egyediség hiánya" – Vörös Kati lakberendezővel beszélgettünk

","shortLead":"A Párbeszéd pártigazgatója szerint az az egyéni ambíciókat sokszor alá kell rendelni felsőbb érdekeknek.\r

","id":"20210607_demokratikus_koalicio_olah_lajos_kocsis_cake_olivio_parbeszed_visszalepes_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1f00e-7ebd-4f65-9c4d-4433f4a9be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f473ee44-ea9d-4200-bfd4-282bd838582c","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_demokratikus_koalicio_olah_lajos_kocsis_cake_olivio_parbeszed_visszalepes_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. június. 07. 21:39","title":"A DK-s Oláh Lajos javára lépett vissza Kocsis-Cake Olivio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd7c769-b39f-4de3-b35f-45425303fb81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság.","shortLead":"Megerősítette Ratko Mladic ítéletét a hágai nemzetközi bíróság.","id":"20210608_hagai_nemzetkozi_birosag_ratko_mladic_fellebbezes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd7c769-b39f-4de3-b35f-45425303fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd967417-5058-4c47-98fd-0e2b5d8e56e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_hagai_nemzetkozi_birosag_ratko_mladic_fellebbezes_itelet","timestamp":"2021. június. 08. 16:50","title":"A Balkán mészárosa élete végéig börtönben marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04b8e57-67c9-4436-866e-6e8aaae99755","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket követnek a magyarok, mit jelent az otthon, és mi történt ugyanitt a karantén alatt. ","shortLead":"A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket...","id":"samsungbch_20210604_A_legalapvetobb_lakberendezesi_hiba_az_egyediseg_hianya__Voros_Kati_lakberendezovel_beszelgettunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04b8e57-67c9-4436-866e-6e8aaae99755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949fb26a-c513-4c0d-a482-9fe25c24168b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210604_A_legalapvetobb_lakberendezesi_hiba_az_egyediseg_hianya__Voros_Kati_lakberendezovel_beszelgettunk","timestamp":"2021. június. 08. 07:30","title":"„A legalapvetőbb lakberendezési hiba az egyediség hiánya” – Vörös Kati lakberendezővel beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]