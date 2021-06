Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország vezetése egyelőre nem adott rá választ, szeretnék-e meghosszabbítani.","shortLead":"Az ország vezetése egyelőre nem adott rá választ, szeretnék-e meghosszabbítani.","id":"20210625_iran_atom_egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb4ef0c-f113-40ee-ac15-8b34d995ed48","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_iran_atom_egyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 21:18","title":"Lejárt az iráni atomlétesítmények ellenőrzéséről szóló ideiglenes egyezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. Több ázsiai ország már most protekcionizmust emleget. Hogy érintené ez Magyarországot? Az áram drágulhat, a cementgyártás és acélipar versenyképesebbé válhat. ","shortLead":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket...","id":"20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff28a0-33e0-41af-9f15-ab8d17273cbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","timestamp":"2021. június. 25. 11:35","title":"Karbonvámmal kényszerítené ki az EU a globális kibocsátáscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","shortLead":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","id":"20210625_izland_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7cbac-6ed0-4313-9bd7-201c8b6f660f","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_izland_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 18:55","title":"Szombattól minden járványügyi korlátozásnak vége Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3ea3eb-ebed-474c-8959-45ba6232f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi vendége volt a pápának.\r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi vendége volt a pápának.\r

\r

","id":"20210624_Ez_nem_film_Ferenc_papa_fogadta_a_Pokembert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3ea3eb-ebed-474c-8959-45ba6232f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eefbf0-168a-4e7a-a6e9-1f88ed6fa361","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Ez_nem_film_Ferenc_papa_fogadta_a_Pokembert","timestamp":"2021. június. 24. 10:49","title":"Ez nem film: Ferenc pápa fogadta a Pókembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb lesz a környezetével és önmagával is. ","shortLead":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb...","id":"202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d16d84-c38e-4f40-b768-438f24a9787f","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","timestamp":"2021. június. 25. 16:00","title":"Napsugaras irodalmat ígér Emma Straub első magyarul megjelent könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd a felhasználókat: elindulnak-e az ismeretlenbe, vagy maradnak a már jól kitaposott ösvényen. Taktikát váltott volna az Apple?

","shortLead":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd...","id":"20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06144b0b-ceb3-4c8a-b15b-0aedc8b08ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","timestamp":"2021. június. 25. 11:03","title":"Akkora változás jön az iPhone-okon, hogy az Apple életbe lépteti a „Windows XP-s forgatókönyvet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","shortLead":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","id":"20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2618bd-b0a7-4ce1-8072-5a48a423a1af","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","timestamp":"2021. június. 24. 17:05","title":"Az Airbnb fogja beszedni a turisztikai adót Pozsonyban – Budapesten is ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","id":"20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da37fcf-034f-43ee-837f-ca5e8203054d","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","timestamp":"2021. június. 25. 11:05","title":"Házi őrizetbe került a Ryanair-gépről leszállított belarusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]