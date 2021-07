Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584a7fc7-15f9-4f07-9621-4bb29105ddb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","timestamp":"2021. július. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tarvágás Fidelitas-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hetente maximum 2 millió eurót költenek majd rá az államkasszából.\r

","shortLead":"Hetente maximum 2 millió eurót költenek majd rá az államkasszából.\r

","id":"20210701_koronavirus_jarvany_covid_lotto_szlovakia_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc0cbf0-7140-4368-ac1f-99fcf40b377d","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_koronavirus_jarvany_covid_lotto_szlovakia_vedooltas","timestamp":"2021. július. 01. 06:19","title":"Covid-lottó indul Szlovákiában, hogy nőjön az átoltottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e1fd12-43f1-457b-81cb-952ddaad7c51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legfontosabb mai metalzenekart a mongol The Hu, és a finn Lordi kíséri el a turnéra, aminek budapesti állomása március 13-án lesz az Arénában.\r

\r

","shortLead":"Az egyik legfontosabb mai metalzenekart a mongol The Hu, és a finn Lordi kíséri el a turnéra, aminek budapesti állomása...","id":"20210702_Budapestre_jon_a_Sabaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e1fd12-43f1-457b-81cb-952ddaad7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2662a04-edd0-4dad-ab90-486e77a9ff93","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Budapestre_jon_a_Sabaton","timestamp":"2021. július. 02. 10:41","title":"Budapestre jön a Sabaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"Szabó Yvette, Szűcs Ágnes","category":"360","description":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. Csakhogy ezek egyikét sem Magyarországról címezik Orbán Viktornak, aki idehaza továbbra is ördögien osztja meg a társadalmat.","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan...","id":"202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb598ada-c934-4424-ba14-c3c06389564a","keywords":null,"link":"/360/202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","timestamp":"2021. július. 01. 11:00","title":"Orbán, a zsákutcai harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is kiad majd a rendőrség, azt ígérték. ","shortLead":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is...","id":"20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a478d438-39e2-4291-872a-94cebe03e724","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","timestamp":"2021. július. 01. 04:43","title":"Újraindulnak a rendőrség kamerás autói és az összefoglalók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról, miért hívták meg Eszenyi Enikőt a zsűribe. Vitatkozni szerinte azért nem lehetett az ügyről, mert nem készült róla előadás.","shortLead":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról...","id":"20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3325b9-8847-4ef7-9b4e-6eacea4b9e61","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","timestamp":"2021. július. 01. 12:50","title":"„Eszenyi összes zaklatottja adja vissza a Kossuth-díját” – a kisvárdai fesztivál válogatója Eszenyi zsűrizéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]