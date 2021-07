Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","shortLead":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","id":"20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c1b12-0150-44d0-8aab-38998a11a33a","keywords":null,"link":"/sport/20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","timestamp":"2021. július. 02. 17:20","title":"Vaszily Miklós a DVTK nagykövete lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem olyanok, mint amik a többiben vannak. Ezekre a magas UV-sugárzás miatt van szükség.","shortLead":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem...","id":"20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d2736e-b4c5-4f82-9dbe-36fd30c4c489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","timestamp":"2021. július. 01. 18:33","title":"Működik Tibet első gyorsvasútja, ami olyan magasan halad, hogy az utasoknak már extra oxigén kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A levélírók szerint nem biztosított, hogy az uniós pénz a megfelelő helyre kerül. A nyári szünet előtti utolsó plenáris ülésen ismét támadások kereszttüzébe kerül a magyar kormány.","shortLead":"A levélírók szerint nem biztosított, hogy az uniós pénz a megfelelő helyre kerül. A nyári szünet előtti utolsó plenáris...","id":"20210701_Negy_EPfrakcio_keri_hogy_utasitsak_el_a_magyar_helyreallitasi_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565b902-2b2e-4e40-b0fe-9f1f51334338","keywords":null,"link":"/eurologus/20210701_Negy_EPfrakcio_keri_hogy_utasitsak_el_a_magyar_helyreallitasi_tervet","timestamp":"2021. július. 01. 10:57","title":"Négy EP-frakció kéri, hogy utasítsák el az uniós pénzek felhasználásáról szóló magyar tervet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb törlesztőrészletet szeretnének fizetni.","shortLead":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb...","id":"20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3fba-8bf7-464f-ac21-3490bf3ed6ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","timestamp":"2021. július. 02. 12:26","title":"Fontos üzenetet küldött a bankoknak az MNB a hitelmoratórium ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","shortLead":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","id":"20210702_tuz_pecs_tarsashaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffeb28-d839-4bbc-872c-303f302501b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tuz_pecs_tarsashaz","timestamp":"2021. július. 02. 20:26","title":"Tűz ütött ki egy ötemeletes társasházban Pécsen, két embert kórházba vittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","shortLead":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","id":"20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9417718b-8eb1-4bea-8c2c-b9eed195bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","timestamp":"2021. július. 01. 15:08","title":"Nem kell zászlót égetni, megmenekült a Zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen akadályozta meg, hogy az uniós intézmény jogi útra terelje a magyar kormányt illető kritikákat, noha a jogászok már mindent előkészítettek. Hogy a néppárti frakció márciusi elhagyása után megváltozott a széljárás a Fidesz számára, azt már június elején érezni lehetett, amikor a Bizottság egy nap alatt kilenc kötelezettségszegési eljárásról döntött. Öt év után először léptek föl például a magyar médiapiac védelmében, eljárást indítva a Médiatanács „aránytalan és átláthatatlan” döntésével szemben, amely megfosztotta frekvenciájától a Klubrádiót.","shortLead":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von...","id":"202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e4ab8e-99dd-4e7d-ad0e-544c9d2ed698","keywords":null,"link":"/360/202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","timestamp":"2021. július. 01. 13:00","title":"Homofóbtörvény: Először volt kemény Von der Leyen Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A HVG360 szerdai, a honvédségnél történt szexuális zaklatásról szóló cikkének állításait elismerte ugyan a Honvédelmi Minisztérium, csak éppen a lényegről nem közölt információkat. Nem világos, hogy miért szüntette meg a Honvédség parancsnoka a szexuális zaklatással megvádolt alezredes ellen indított méltatlansági eljárást anélkül, hogy kimondta volna, méltó vagy méltatlan-e a hivatására. Ehelyett indult egy fegyelmi eljárás az ügyben, ami arra utal, hogy a főtiszt igenis sáros az ügyben, miközben a pozíciójában hagyták.","shortLead":"A HVG360 szerdai, a honvédségnél történt szexuális zaklatásról szóló cikkének állításait elismerte ugyan a Honvédelmi...","id":"20210701_Erthetetlen_a_miniszterium_magyarazata_amit_a_Honvedsegen_beluli_szexualis_zaklatas_vadjaira_reagalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66ad902-0292-461a-ad96-671def5e77ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Erthetetlen_a_miniszterium_magyarazata_amit_a_Honvedsegen_beluli_szexualis_zaklatas_vadjaira_reagalt","timestamp":"2021. július. 01. 11:22","title":"A Honvédségen belüli szexuális zaklatásról szóló cikkünkre vádaskodó, de semmit sem cáfoló közleményben reagált a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]