Január 10-től új sebességhatár lép életbe a Budai alsó rakpart Tímár utca és Rákóczi híd közötti szakaszán: az eddig váltakozó 70 és 50 km/órás korlátozás helyett egységesen 50 km/óra lesz a megengedett legnagyobb sebesség – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Kivételt képez a Nagyszombat utcai gyalogátkelőhely és kerékpárút-átvezetés környéke, ahol továbbra is 40 km/óra marad a sebességhatár.

A változás a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Közlekedésbiztonsági Stratégia része, amelynek célja a súlyos és halálos balesetek számának további csökkentése.

Sebességcsökkentett főútvonalak BKK

Az intézkedést a városvezetés szerint indokolttá tették az elmúlt évek statisztikái: 2019 és 2023 között az érintett útszakaszon 51 közúti baleset történt, amelyek közül egy halálos kimenetelű, 15 súlyos és 35 könnyebb sérülésekkel járt. Emellett a rakpart forgalmas turisztikai pontjainál, például az Angelo Rotta rakpart és az A38 Hajó környékén, jelentős gyalogosforgalom tapasztalható. A sebesség csökkentése nemcsak a balesetek kockázatát mérsékli, hanem az éjszakai zajterhelést is csökkenti, miközben a forgalom áteresztőképességére nincs érdemi hatással.

Az intézkedések része a Vision Zero célkitűzésnek, ami a halálos és súlyos közúti balesetek teljes megszüntetését célozza. A mostani sebességcsökkentést a fővárosban már többször használt prediktív modell segítségével hozták meg. Ennek révén csökkent az elmúlt egy évben az Attila úton, a Megyeri úton, a Váci úton, vagy az Andrássy úton is megengedett legnagyobb tempó. A mesterséges intelligenciát is használó rendszer állítólag olyan hatékonyan működik a BKK-s szakemberek keze alatt, hogy 90 százalékos pontossággal képes meghatározni, hol lesznek majd balesetek.