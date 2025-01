Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","shortLead":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","id":"20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570.jpg","index":0,"item":"71304cf8-c4ae-4a48-9654-b2c8f2b2c4dd","keywords":null,"link":"/sport/20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 20. 14:00","title":"Viccesnek szánt szavakon húzta fel magát Djokovic, kérdés, megelégszik-e a bocsánatkéréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","shortLead":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","id":"20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811.jpg","index":0,"item":"8518ce61-b496-46fd-a167-a56f73d8e5b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","timestamp":"2025. január. 20. 11:45","title":"Sérült tartálykocsiból próbálták áttölteni a benzint Nigériában, felrobbant, legalább 86-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83f431a-4d71-4e19-a32d-fab5574ebf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentést a gázai tűzszünet első napján tették.","shortLead":"A bejelentést a gázai tűzszünet első napján tették.","id":"20250120_jemen-huszik-tuzszunet-izraeli-hajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f83f431a-4d71-4e19-a32d-fab5574ebf14.jpg","index":0,"item":"572bb05b-a263-4c20-ae00-c79554ac71bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_jemen-huszik-tuzszunet-izraeli-hajok","timestamp":"2025. január. 20. 15:50","title":"A jemeni húszik bejelentették, hogy mostantól a Vörös-tengeren csak az izraeli hajókat támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia.","shortLead":"A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia.","id":"20250119_sallai-nora-autobaleset-korhaz-felepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"ec415dfc-621f-4db8-869a-4b9e54cb40fb","keywords":null,"link":"/elet/20250119_sallai-nora-autobaleset-korhaz-felepules","timestamp":"2025. január. 19. 16:29","title":"Otthonában gyógyulhat tovább az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","shortLead":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","id":"20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3.jpg","index":0,"item":"50ee31fb-f4d2-4ebe-92b4-96e08a849d13","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. január. 20. 08:53","title":"Továbbra sem tudja senki, mi lesz a Sorsok Házával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","shortLead":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","id":"20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"434b3318-f48b-432b-8eb1-4afd127b5d11","keywords":null,"link":"/kultura/20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","timestamp":"2025. január. 19. 20:03","title":"A Futni mentem már a Valami Amerikát is lenyomta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttesüvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is visszaválthatóvá teszik, még egy nagy vizsgálatot végig kellene csinálni.","shortLead":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttesüvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is...","id":"20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8.jpg","index":0,"item":"ef89a298-e8cb-4fa8-938a-f2125b121d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","timestamp":"2025. január. 20. 09:55","title":"Vizsgálja a Mohu, hogy a befőttesüveg is visszaváltós legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]