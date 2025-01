Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","shortLead":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","id":"20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"3f6e8240-fc12-4b18-b5cf-8949de06121a","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 11:58","title":"Elon Musk reagált a karlendítése miatti kritikákra, szerinte unalmas, hogy vannak, akik mindenkiben Hitlert látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","shortLead":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","id":"20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893.jpg","index":0,"item":"55351b32-1f68-4cac-9c3e-528eec5ab02b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","timestamp":"2025. január. 22. 08:14","title":"Máris összetört az egyik vadonatúj rendőrségi BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","shortLead":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","id":"20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"5edf0eb2-3c8e-42d0-87f5-023ba493c717","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","timestamp":"2025. január. 22. 05:17","title":"Donald Trump több százmilliárd dolláros fejlesztést jelentett be a mesterséges intelligencia terjedése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi gázolajszennyezésről. Kiderült: a gázolaj több mint két héten keresztül szivárgott a talajba, tényleg 487 köbméter folyt el, de a környező öt kútban talált szénhidrogénnyomok nem innen származnak. Február végéig dől el, hogyan számolják fel a károkat.","shortLead":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi...","id":"20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231.jpg","index":0,"item":"a1facf17-f829-446b-91f8-0f7f3bc08ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","timestamp":"2025. január. 21. 13:21","title":"Elismerte a Mol, hogy közel félezer köbméternyi gázolaj folyt a talajba Gárdonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","id":"20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"7e6e5db2-0dd9-4caa-b361-b2c91441e0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","timestamp":"2025. január. 21. 07:47","title":"Magyar Péter azon a hétvégén tart évértékelő beszédet, amelyen Orbán szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]