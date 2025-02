Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","shortLead":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","id":"20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d.jpg","index":0,"item":"dda5cea5-0902-4f61-9a3b-bb3272b76fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","timestamp":"2025. február. 04. 12:48","title":"Szakorvosként folytatja az Országos Onkológiai Intézet leváltott főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","shortLead":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","id":"20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3.jpg","index":0,"item":"59c7f986-9d6d-47f2-a519-5772b6b2ccda","keywords":null,"link":"/elet/20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","timestamp":"2025. február. 04. 15:46","title":"Senki sem hitte el, hogy nem AI, annyira lenyűgöző látványt nyújtott egy balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","shortLead":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","id":"20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130.jpg","index":0,"item":"70e9bafe-57ee-4220-8c95-468a89346de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","timestamp":"2025. február. 04. 15:03","title":"Jött egy új böngésző, ami szól, ha ideje szünetet tartani – és még meditálni is segít közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","shortLead":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","id":"20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"61688616-093c-4d94-90b3-d677a0888a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","timestamp":"2025. február. 04. 13:35","title":"Kocsis Máté szerint ukrán pénzből megy lejáratókampány Orbán Viktor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan Új-Zélandra utazik az újabb kalandra.","shortLead":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan...","id":"20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f.jpg","index":0,"item":"0adc8b82-19ec-4171-8985-2b5df42d260b","keywords":null,"link":"/sport/20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","timestamp":"2025. február. 04. 16:40","title":"Afrika után Új-Zélandon is keresztül fut a brit ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]