A Modena Automobili bemutatta a Maserati Shamal restomodját, az MA-01-et, amelyből mindössze 33 példány készül. Az 1989-es klasszikus újragondolása modern technológiával és teljesítménynövekedéssel tiszteleg az eredeti modell előtt. A 3,0 literes, ikerturbós V6-os motor 500 lóerőt és 550 Nm nyomatékot biztosít, amit egy nyolcfokozatú ZF automata váltó egészít ki.

A karosszéria acél és szénszálas anyagok kombinációjával készült, hogy csökkentse a tömeget, miközben a LED-es fényszórók, megnövelt légbeömlők és átdolgozott aerodinamika agresszívabb megjelenést kölcsönöznek. Az autó kezelhetőségét továbbfejlesztett futómű, Brembo fékrendszer és Pirelli PZero gumik biztosítják, míg a belső tér modern infotainment rendszert és prémium anyagokat kapott.

Az MA-01 alapára 585 000 euró, amely tartalmazza a donorautó beszerzését is. A gyártó bitcoinban is elfogadja a fizetést, ezzel is hangsúlyozva a projekt innovatív jellegét. Az első példányok várhatóan a legfontosabb nemzetközi autókiállításokon mutatkoznak be, ahol egy 1:4 méretarányú modell is kíséri a bemutatót.