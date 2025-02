Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"360","description":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i filmfesztiválra, majd a zsűri különdíját elnyerte, és most a legjobb nem angol nyelvű film kategóriájában az Oscar-díjért versenyez A szent füge magja. A rendező, Mohammad Raszulof megszökött hazájából még azelőtt, hogy filmje miatt börtönbe került volna.","shortLead":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i...","id":"20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0.jpg","index":0,"item":"1a529719-497e-4101-886d-23cef11777a1","keywords":null,"link":"/360/20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","timestamp":"2025. február. 11. 18:06","title":"Lángoló hidzsábok, cenzúrázott művészek – az Oscar-jelölt A szent füge magjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább. ","shortLead":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább...","id":"20250211_munch-terjeszkedes-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed.jpg","index":0,"item":"a1ebd2b7-1fda-4d19-8f62-a39d3dff7916","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_munch-terjeszkedes-romania","timestamp":"2025. február. 11. 15:26","title":"A Munch felvásárolja romániai versenytársát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is messze elmaradt. A feldolgozóipari munkaerőköltség (így a fizetések is) Magyarországon mégis kiemelkedően nőtt, köszönhetően a forint euróval szembeni leértékelődésének.","shortLead":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is...","id":"20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"017f94ce-5ed0-4e33-bc3d-b1753711b41e","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","timestamp":"2025. február. 11. 14:31","title":"GKI: 2010 óta csak eldöcög a magyar feldolgozóipar régiós összehasonlításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. ","shortLead":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad...","id":"20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"41cf2048-577d-4ba0-9d72-35b51ff9bdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","timestamp":"2025. február. 11. 14:17","title":"Lázár János szerint Ausztria „megszállási terve” miatt akadt meg a Fertő tó fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt meghatározó témát, amelyek várhatóan alakítani fogják az üzleti világot – így aztán végül a mindennapokat is.","shortLead":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt...","id":"20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3.jpg","index":0,"item":"7f3af665-539b-4e1c-b2e3-80f81cad5793","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","timestamp":"2025. február. 10. 18:03","title":"Kiadtak egy listát 5 dologról, melyek még idén várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","shortLead":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","id":"20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855.jpg","index":0,"item":"3d0d1760-6d8c-4bfa-a014-d0d4f3cf8aba","keywords":null,"link":"/360/20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","timestamp":"2025. február. 12. 12:45","title":"Amint felbukkant a láthatáron 65 milliárd forintnyi EU-pénz öntözésre, Mészáros cégei már ugrottak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0e8c44-08d1-4835-a417-cc172af9cbbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Flying Ship nevű repülő drónhajó egy már régóta létező technológiára épült, ami így jelentősen segítheti a rövid távú tengeri áruszállítást. Ráadásul mindezt gyorsan és olcsón tenné.","shortLead":"A Flying Ship nevű repülő drónhajó egy már régóta létező technológiára épült, ami így jelentősen segítheti a rövid távú...","id":"20250212_flying-ship-repulo-dronhajo-aruszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f0e8c44-08d1-4835-a417-cc172af9cbbb.jpg","index":0,"item":"19a6d84b-4a42-42b5-8a73-4763b2577756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_flying-ship-repulo-dronhajo-aruszallitas","timestamp":"2025. február. 12. 11:03","title":"Olcsó repülő drónhajó szállíthat rakományt a víz felett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]