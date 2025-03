Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3c503b4-f6d4-4a24-abb9-7648e65bfc4f","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Öt Oscart nyert az Anora, az orosz oligarchával dacoló amerikai szexmunkás története. Sean Baker egymaga négy díjat vihet haza. Nyert Tóth László, vagyis Adrien Brody, hoppon maradt Demi Moore és Timothée Chalamet. És akadt néhány tűrhető poén is.","shortLead":"Öt Oscart nyert az Anora, az orosz oligarchával dacoló amerikai szexmunkás története. Sean Baker egymaga négy díjat...","id":"20250303_Oscar-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c503b4-f6d4-4a24-abb9-7648e65bfc4f.jpg","index":0,"item":"27ce68e3-c545-482f-90f8-c6b7c875f4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Oscar-2025","timestamp":"2025. március. 03. 05:23","title":"Oscar, 2025: Jancsó Dávid nem nyert, de Tóth László igen. Tarolt egy kicsi független film, az Anora lenyomta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA vagyoneladásával kapcsolatban általuk indított perrel.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA...","id":"20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad.jpg","index":0,"item":"aded2fc0-8461-495f-b3d7-8df4053278d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","timestamp":"2025. március. 03. 09:53","title":"Az akadémiai dolgozók visszautasítják Hankó miniszter állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac68c5-8266-40f9-bef8-dfe1f67e82a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Közhely, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. Ráadásul egy friss kutatás azt mutatja, hogy reggel pozitívabban látjuk a dolgokat. Mégsem biztos, hogy érdemes reggelre hagyni a békülést. ","shortLead":"Közhely, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. Ráadásul egy friss kutatás azt mutatja, hogy reggel pozitívabban látjuk...","id":"20250302_Rosszabb-a-kedve-estenkent-foleg-vasarnap-rosszkedv-depresszio-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99ac68c5-8266-40f9-bef8-dfe1f67e82a9.jpg","index":0,"item":"304a3660-eb72-4a57-a83a-644665fc947c","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Rosszabb-a-kedve-estenkent-foleg-vasarnap-rosszkedv-depresszio-vita","timestamp":"2025. március. 02. 16:00","title":"Rosszabb a kedve esténként, főleg vasárnap? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","shortLead":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","id":"20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309.jpg","index":0,"item":"fc83306b-2950-4e9f-a9a1-669e868ad8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","timestamp":"2025. március. 03. 11:12","title":"FT: Egy volt Stasi-tiszt amerikai befektetőkkel indítaná újra az Északi Áramlat 2 gázvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket gyorsan kézbe is vettünk a barcelonai kiállításon.","shortLead":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket...","id":"20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e.jpg","index":0,"item":"9c3c0467-7de2-4e08-b7d2-72ecd5b3c9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","timestamp":"2025. március. 02. 18:30","title":"Fülesek, okosóra és tabletek: kezünkben a Xiaomi ütős újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon verheti majd el a port.","shortLead":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon...","id":"20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0e4d3cc8-deec-4c93-beec-32a574f250c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","timestamp":"2025. március. 02. 17:20","title":"Szijjártó szerint az EU megsértette a Magyarország felé vállalt energiabiztonsági garanciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható Opel Astra kombi tisztán elektromos kivitele. Teszten az Astra Sports Tourer Electric.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható...","id":"20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01.jpg","index":0,"item":"d5b72d23-a253-4372-83ee-3c10faae3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 13:00","title":"Elektromos kombi? Igen, az Opel Astrából létezik ilyen, le is teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]