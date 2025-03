Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","shortLead":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","id":"20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1.jpg","index":0,"item":"41e58c7b-e9c2-4c4d-a2b6-4f8bc483da47","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","timestamp":"2025. március. 02. 21:13","title":"Nagyon kikapott a Fidesz jelöltje Pápán az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Évek óta tevékenykedtek. ","shortLead":"Évek óta tevékenykedtek. ","id":"20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74.jpg","index":0,"item":"c5e70882-a573-4f5a-9cd7-7716bfe38f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","timestamp":"2025. március. 04. 08:32","title":"Autófosztogató bandát kaptak el Győrben, 17 és 18 éves is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy új kutatás szerint sokan küzdenek ADHD-val, ám kevesen kérnek segítséget. Életük megváltozhat a megfelelő támogatással.","shortLead":"Egy új kutatás szerint sokan küzdenek ADHD-val, ám kevesen kérnek segítséget. Életük megváltozhat a megfelelő...","id":"20250304_Sok-felnott-gyanitja-hogy-ADHD-s-de-akar-meg-rossz-kezelest-is-kaphatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e.jpg","index":0,"item":"3dcd0d38-3234-4f79-8046-97895c6ff700","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250304_Sok-felnott-gyanitja-hogy-ADHD-s-de-akar-meg-rossz-kezelest-is-kaphatnak","timestamp":"2025. március. 04. 12:40","title":"Sok felnőtt gyanítja, hogy ADHD-s, de akár még rossz kezelést is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3a0d90-546d-4c60-abfc-7bd032f63a2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta és az Internet Society nevű amerikai nonprofit szervezet a jövőben további partnereket vár, hogy segítsenek a világon minden ember számára hozzáférni az internethez.","shortLead":"A Meta és az Internet Society nevű amerikai nonprofit szervezet a jövőben további partnereket vár, hogy segítsenek...","id":"20250304_meta-internet-society-megfizetheto-internet-barcelona-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c3a0d90-546d-4c60-abfc-7bd032f63a2e.jpg","index":0,"item":"10d03ffa-9cde-4d90-b0e6-3f6bcec8aeff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_meta-internet-society-megfizetheto-internet-barcelona-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Összedobott 11,4 milliárdot a Meta és egy nonprofit szervezet, hogy mindenkinek legyen internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","shortLead":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","id":"20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79.jpg","index":0,"item":"3495e8d8-dfe5-4f66-a840-3ab994c09ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","timestamp":"2025. március. 03. 10:33","title":"Beolvasztották az Országos Mozgásszervi Intézetet a Semmelweis Egyetembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindkét esetben a kiváltó ok a hörgőkben felgyűlt nyák által kiváltott hörgőgörcs volt.","shortLead":"Mindkét esetben a kiváltó ok a hörgőkben felgyűlt nyák által kiváltott hörgőgörcs volt.","id":"20250303_ferenc-papa-legzesi-elegtelenseg-vatikan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"0c5e5f6f-5f8b-404d-8e46-117acbb80c90","keywords":null,"link":"/elet/20250303_ferenc-papa-legzesi-elegtelenseg-vatikan-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 19:29","title":"Vatikán: A pápánál hétfőn két alkalommal is akut légzési elégtelenség merült fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f69875b-0c48-465b-b862-bffa5ea3dad5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy hónap után derült ki, hogy a beteg állkapcsa eltört, és végül műtétre volt szükség. A rendőrség nyomoz az ügyben.","shortLead":"Egy hónap után derült ki, hogy a beteg állkapcsa eltört, és végül műtétre volt szükség. A rendőrség nyomoz az ügyben.","id":"20250304_bolcsessegfog-kihuzas-ullo-allkapocs-tores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f69875b-0c48-465b-b862-bffa5ea3dad5.jpg","index":0,"item":"83b4c443-9dd5-4cbf-a053-73b0deed977a","keywords":null,"link":"/elet/20250304_bolcsessegfog-kihuzas-ullo-allkapocs-tores","timestamp":"2025. március. 04. 12:47","title":"Horrortörténet lett a vége egy bölcsességfog kihúzásának Üllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]