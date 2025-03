Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","shortLead":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","id":"20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51.jpg","index":0,"item":"f492bccb-d85e-46d9-83b9-f95622e50e8f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","timestamp":"2025. március. 11. 13:55","title":"Bruce Willis feleségének fontos mondanivalója van Gene Hackman haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges intelligenciáját lehet majd betanítani.","shortLead":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges...","id":"20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9.jpg","index":0,"item":"2122a39f-3031-4af1-a9a9-95d93f94be9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","timestamp":"2025. március. 12. 10:03","title":"Már teszteli a saját processzorát a Meta, felpörgetheti a mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","id":"20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71.jpg","index":0,"item":"fbe93662-22a8-421c-8105-1116909ca328","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","timestamp":"2025. március. 12. 06:41","title":"Szemkápráztató gigantikus felnikkel debütált a legújabb biturbó V8-as Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","shortLead":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","id":"20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb.jpg","index":0,"item":"f89390f9-dd9e-4859-ac70-7fb78eb76b64","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 14:16","title":"Kiderült, hogy miért repkedett egy szaúd-arábiai zászlót húzó helikopter Budapest fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A javítási munka már zajlik, így várhatóan még az este újraindulhat a tranzit Magyarország irányába.","shortLead":"A javítási munka már zajlik, így várhatóan még az este újraindulhat a tranzit Magyarország irányába.","id":"20250311_ukrajna-drontamadas-baratsag-koolaj-vezetek-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"bc37aecf-a645-4afb-b0d4-91c5b841f1af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ukrajna-drontamadas-baratsag-koolaj-vezetek-szijjarto-peter","timestamp":"2025. március. 11. 14:53","title":"Szijjártó: Ukrán dróntámadás miatt fel kellett függeszteni a kőolajszállítást a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","shortLead":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","id":"20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b.jpg","index":0,"item":"235482a6-cfbd-4c2a-9bd8-75fb2715dfa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","timestamp":"2025. március. 11. 10:39","title":"A Nobel-díjas Krausz Ferenc Ukrajnába utazott, és egyetemek bunkerében tartott előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","shortLead":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","id":"20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4.jpg","index":0,"item":"f1d0012f-9ac7-462e-8173-3099163d9295","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","timestamp":"2025. március. 10. 16:04","title":"Pierce Brosnan nagyon bízik benne, hogy brit színész lesz a következő Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]