[{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","shortLead":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","id":"20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"b6db0bcf-6f03-4473-919f-5f60dba57671","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","timestamp":"2025. március. 17. 13:51","title":"Washington váratlanul kilép az ukrajnai háború felelőseit vizsgáló nemzetközi bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53abc72-605f-43a7-ae7c-5896c65afa57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megtörtént a vezérigazgató-váltás a GKI Gazdaságkutató Zrt. élén.","shortLead":"Megtörtént a vezérigazgató-váltás a GKI Gazdaságkutató Zrt. élén.","id":"20250318_GKI-gazdasagkutato-beck-molnar-vezerigazgato-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53abc72-605f-43a7-ae7c-5896c65afa57.jpg","index":0,"item":"fa068587-ca65-485d-867f-8594bc0ec2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_GKI-gazdasagkutato-beck-molnar-vezerigazgato-csere","timestamp":"2025. március. 18. 17:24","title":"Csere a GKI Gazdaságkutató élén: merre tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot találtak el, a csapásokat pedig addig folytatják „amíg szükséges”.","shortLead":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot...","id":"20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"f427eae5-3bcb-43dc-a685-b44774c83b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","timestamp":"2025. március. 18. 05:35","title":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","shortLead":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","id":"20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518.jpg","index":0,"item":"e0cf96f9-ecbb-4afe-ae2f-116728f0d70c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Durván lecsökkentette az ovisok ebédjét a közétkeztető, majd sikerként adta el az önkormányzat, hogy visszaállították az adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","shortLead":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","id":"20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8.jpg","index":0,"item":"b9c166d0-8519-474e-b146-f881de0c54a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","timestamp":"2025. március. 18. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kért az ügyészség a kislányokat molesztáló hitoktatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c7c349-5721-4d5c-95fe-5cb1df5b35ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sőt, hamarosan Újdelhibe is közvetlenül lehet majd repülni Budapestről.","shortLead":"Sőt, hamarosan Újdelhibe is közvetlenül lehet majd repülni Budapestről.","id":"20250318_Szijjarto-Peter-Budapest-Mumbai-kozvetlen-jarat-Wizz-Air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c7c349-5721-4d5c-95fe-5cb1df5b35ea.jpg","index":0,"item":"02d88188-787f-40e5-a039-b1ee43ee5147","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Szijjarto-Peter-Budapest-Mumbai-kozvetlen-jarat-Wizz-Air","timestamp":"2025. március. 18. 11:33","title":"Szijjártó bejelentette, hogy Budapest–Mumbai járatot indít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","shortLead":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","id":"20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"9ee95ae7-7f84-4016-a06f-3102c08a9513","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 13:42","title":"„Ez nem gyermekvédelem, hanem fasizmus” – megszólaltak a Pride szervezői a rendezvényt betiltó törvényjavaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]