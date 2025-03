Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a37468e-3775-4f23-ac7d-a6b547312204","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfőbb kérdés, amit most minden befektető feltesz magának, hogy Törökország lesz-e az új Oroszország. ","shortLead":"A legfőbb kérdés, amit most minden befektető feltesz magának, hogy Törökország lesz-e az új Oroszország. ","id":"20250319_Erdogan-ellenzek-letartoztatas-lira-tozsde-zuhanas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a37468e-3775-4f23-ac7d-a6b547312204.jpg","index":0,"item":"0ec71ffc-25d7-4c11-9bf3-2e79f518766a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Erdogan-ellenzek-letartoztatas-lira-tozsde-zuhanas-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 12:18","title":"Erdogan kiütötte a török gazdaságot ellenfele letartóztatásával, mélyrepülésben a líra és a tőzsde is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","shortLead":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","id":"20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9.jpg","index":0,"item":"416723d5-7b1c-4eb8-bd0b-2ce86229955e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","timestamp":"2025. március. 20. 08:52","title":"Így duruzsol a Dodge elektromos izomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353bdbfd-23ae-4866-9967-d8d7a2d352c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni. De úgy le lehet, és le is fogjuk” – közölte szerdán Magyar Péter. Szerinte „most, amikor Orbán Viktor hatalma megrendült, ugyanazokhoz az eszközökhöz folyamodik, mint 2006-ban a Gyurcsány-kormány: a magyar emberek alapvető, gyülekezéshez való jogát veszi semmibe”. De tüntetéssel és a rendőrséggel való konfrontációval nem lehet változást elérni, szerinte ez egy ideológiai csapda, amibe nem sétálnak bele.","shortLead":"„A jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni. De úgy le lehet, és le is fogjuk” – közölte...","id":"20250319_magyar-peter-tuntetes-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/353bdbfd-23ae-4866-9967-d8d7a2d352c9.jpg","index":0,"item":"a04e564b-adb8-4584-870f-a9daef29cf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_magyar-peter-tuntetes-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:52","title":"Magyar Péter nem hisz az „óellenzéki módszerekben”, és nem akar belesétálni Orbánék csapdájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"A NER a Csucsundrák melegágya. Miközben a hatalom a csúcsragadozóké, számtalan félénk kis teremtmény igyekszik meghúzni magát a rendszer különböző sarkaiban, és a falhoz lapulva túlélni. A Sándor-palota viszont már nem az a terep, ahol a tapétába lehet beolvadni – magyarázza Ranschburg Zoltán, a Republikon vezető elemzője.","shortLead":"A NER a Csucsundrák melegágya. Miközben a hatalom a csúcsragadozóké, számtalan félénk kis teremtmény igyekszik meghúzni...","id":"20250319_Sulyok-Tamas-Ranschburg-Zoltan-poloska-Orban-marcius15-Republikon-valasztas-karokozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa.jpg","index":0,"item":"efb877c3-b6af-45d4-bee1-ceb629e68482","keywords":null,"link":"/360/20250319_Sulyok-Tamas-Ranschburg-Zoltan-poloska-Orban-marcius15-Republikon-valasztas-karokozas","timestamp":"2025. március. 19. 12:39","title":"Sulyok Tamás, akit a szerep zavar, és nagyon sok kárt okozhat a következő évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","shortLead":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","id":"20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446.jpg","index":0,"item":"d277725e-bf9a-4797-916b-4d68bfb3301c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","timestamp":"2025. március. 20. 08:19","title":"Áder János azt mondta, mindig csak a jogszabályok alapján döntött arról, hogy aláír-e egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","shortLead":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","id":"20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5.jpg","index":0,"item":"c054c7c8-d7dd-4c62-a16e-73eaf99bbe64","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","timestamp":"2025. március. 19. 16:05","title":"Kiesett, kiugrott, vagy kilökték az ablakon? Ezt most tegyük félre, mert jön a Mikulás-ünnepi ajándékhúzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]