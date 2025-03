Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét jelölte meg, mint napjaink legaggasztóbb tényezőjét.","shortLead":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét...","id":"20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"4dd4d4a4-5ba5-41b5-96ab-5c8da932af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","timestamp":"2025. március. 31. 15:09","title":"Az infláció aggasztja a legjobban a magyarok közel 60 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54f049a-aa54-4b31-9e9e-192fd6b3a616","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az apró szertartások tehetik különlegessé a hétköznapokat. Ez az üzenete Michael Norton könyvének, A rituálhatásnak, amely egy olyan világra nyit ajtót, amelyet eltakar előlünk a szokásokra és hatékonyságra optimalizált életünk. ","shortLead":"Az apró szertartások tehetik különlegessé a hétköznapokat. Ez az üzenete Michael Norton könyvének, A rituálhatásnak...","id":"20250330_michael-norton-a-ritualhatas-konyvajanlo-ritualek-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54f049a-aa54-4b31-9e9e-192fd6b3a616.jpg","index":0,"item":"9a3ed633-4897-4daa-9fa5-f91d1598d0cd","keywords":null,"link":"/elet/20250330_michael-norton-a-ritualhatas-konyvajanlo-ritualek-szokasok","timestamp":"2025. március. 30. 18:00","title":"Szürke az élete? Találjon ki magának rituálékat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dízel ára viszont csökken. ","shortLead":"A dízel ára viszont csökken. ","id":"20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca.jpg","index":0,"item":"122c0425-059b-48d8-9b79-f364aefaf60c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","timestamp":"2025. március. 31. 09:54","title":"Benzináremeléssel indul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasokat pótlóbusz helyett ismét a vonat szállítja.","shortLead":"Az utasokat pótlóbusz helyett ismét a vonat szállítja.","id":"20250330_mav-bombariado-vonatkozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39.jpg","index":0,"item":"28cb812c-41d6-4022-af0c-f722a8e8dfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_mav-bombariado-vonatkozlekedes","timestamp":"2025. március. 30. 20:43","title":"Véget ért a bombariadó, újra járnak a vonatok Érd és Pusztaszabolcs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni kutatást jelenleg is folytatják.","shortLead":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni...","id":"20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"9b1f2fd9-b248-4842-929f-dc27e6e834b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","timestamp":"2025. március. 30. 19:12","title":"Újabb négy embert mentettek ki a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","shortLead":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","id":"20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f.jpg","index":0,"item":"68fd44f7-14cb-41e1-b1ae-d8f19a7e9292","keywords":null,"link":"/sport/20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","timestamp":"2025. március. 31. 10:54","title":"Majdnem visszalépett a cseh tinédzser, aztán kiverte Djokovicsot a Miami Open döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]