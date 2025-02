Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be07e988-4e2c-419d-a2b2-10ae0ff71383","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zászlóalj nagyságú erőkkel végrehajtott támadás Szudzsától délkeletre törte át az orosz védelmet.","shortLead":"A zászlóalj nagyságú erőkkel végrehajtott támadás Szudzsától délkeletre törte át az orosz védelmet.","id":"20250207_kurszk-ukranok-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be07e988-4e2c-419d-a2b2-10ae0ff71383.jpg","index":0,"item":"6b236bab-5566-4c3f-bf1e-7d8de4e3a3e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kurszk-ukranok-tamadas","timestamp":"2025. február. 07. 17:42","title":"Támadást indítottak az ukránok a kurszki fronton, több kisebb települést is elfoglaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt feltételt a kormánynak, ami évekbe telhet.","shortLead":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt...","id":"20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"b5309520-343b-4e80-9cef-e03b037005be","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","timestamp":"2025. február. 09. 12:12","title":"Vitézy Dávid bemutatta, milyen feltételeket kell teljesítenie a kormánynak a főváros második részletfizetéséig Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörnyű tettről egy videót is küldött. ","shortLead":"A szörnyű tettről egy videót is küldött. ","id":"20250208_Egy-veszekedes-utan-kidobta-az-ablakon-baratnoje-kutyajat-egy-orosz-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"6efad7bb-7707-402c-8693-6df020bb3c81","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Egy-veszekedes-utan-kidobta-az-ablakon-baratnoje-kutyajat-egy-orosz-ferfi","timestamp":"2025. február. 08. 13:06","title":"Egy veszekedés után kidobta az ablakon barátnője kutyáját egy orosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án. A szélsőjobbosok elindultak a 60 kilométeres éjszakai túrára a 80 évvel ezelőtti hitlerista kitörés emlékére. Képes beszámoló a német és magyar szélsőjobb ünnepéről.","shortLead":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án...","id":"20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a.jpg","index":0,"item":"2a0d6c27-9572-44ac-8e7f-6f602fd821ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 19:04","title":"Blackface Magyar Péter, SS-koponyák, a HVG pedig egy „Arschloch” – így vonultak fel a szélsőjobbosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump bedurrantotta a vámháborút, majd azzal a lendülettel parkolópályára is tette, miközben Elon Musk stábja hazai pályán ámokfutásba kezdett; a magyar kormány lemondott Mini-Dubajról; a G-nap tízéves fordulójára emlékeztünk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Donald Trump bedurrantotta a vámháborút, majd azzal a lendülettel parkolópályára is tette, miközben Elon Musk stábja...","id":"20250209_Es-akkor-Simicska-Trump-vamhaboru-eu-kereskedelem-ipar-kina-rakosrendezo-mini-dubaj-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"7094f3ef-08fb-45f5-8ee7-a0a18f26a05b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_Es-akkor-Simicska-Trump-vamhaboru-eu-kereskedelem-ipar-kina-rakosrendezo-mini-dubaj-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 07:00","title":"És akkor Simicska atombombája helyett Trump vámháborúja pusztíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás. Az Athletic szerint Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen tagja a Premier League listavezetőjének.","shortLead":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás...","id":"20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"decb00db-3e1f-480e-befd-c7ac5009733c","keywords":null,"link":"/sport/20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","timestamp":"2025. február. 07. 17:34","title":"Az egekbe magasztalta Szoboszlait a legnevesebb amerikai sportlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]