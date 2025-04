Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada házasságon kívül születik, még ha ezt a döntéshozók nem is hajlandók tudomásul venni. Miért adják egyre többen válásra a fejüket ötvenes-hatvanas, sőt hetvenes éveikben? Melyek a leggyakoribb válóokok, és hogyan hat vissza a szegénység a házasságok tartósságára? Ezekről is beszélgettünk Tóth Olgával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársával. ","shortLead":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada...","id":"20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63.jpg","index":0,"item":"e4c4d929-f1e8-4a45-a3ce-2c626a238e2b","keywords":null,"link":"/360/20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","timestamp":"2025. március. 31. 20:15","title":"„A válásra nem szabad úgy gondolni, mintha szörnyűség lenne, a szörnyűség a rossz kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn Oura Health idejében felismerte ezt a trendet, és sikerült is betörnie az intelligens gyűrűk piacára. A Samsung úgy gondolta, talán érdemes egy váratlan húzással elejét venni a finn céggel való esetleges pereskedésnek.","shortLead":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn...","id":"20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8.jpg","index":0,"item":"6b20d501-39d4-4596-920d-30d50424cf0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","timestamp":"2025. április. 01. 06:03","title":"„Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen”: Megelőző csapást mért volna a Samsung az Ourára, de nem úgy sikerült, ahogy elképzelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell maradni számukra – mondja Szél Dávid pszichológus, aki a Kamaszok című Netflix-sorozat óriási visszhangja kapcsán beszélt az influenszerek hatásáról a gyerekekre. Hogyan terjed az internetes nőgyűlölet, és miért fontos, hogy egy apuka megszeresse a Ninjagót? Mit tegyünk, ha elzárkózik a gyerek? Hogyan reagálják le eltérően a fiúk és a lányok a neten felszedett öngyűlöletet? ","shortLead":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell...","id":"20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955.jpg","index":0,"item":"395b9805-cef2-47ed-84c5-31d662798911","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","timestamp":"2025. március. 30. 19:30","title":"Gyötrődnek a kiskamaszokat nevelő szülők, de kicsit túl hamar feladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét, melyek a piac mozgatórugói lehetnek a közeljövőben.","shortLead":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét...","id":"20250330_hvg-suv-divat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1.jpg","index":0,"item":"ead724ae-bb25-42b3-9f31-4259117961da","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suv-divat","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Kapaszkodnak a gyártók, hogy diktálhassák a trendeket a városi terepjárók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4189af-d34e-4f60-a650-cd406db9ad61","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a Magyarországnak járó felzárkóztatási pénzek 7 százaléka.","shortLead":"Ez a Magyarországnak járó felzárkóztatási pénzek 7 százaléka.","id":"20250331_Nepszava-EU-migracio-birsag-kohezios-penzek-levonas-600-milliard-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4189af-d34e-4f60-a650-cd406db9ad61.jpg","index":0,"item":"7320c01d-4bbc-4336-91a3-6ac071ab9fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nepszava-EU-migracio-birsag-kohezios-penzek-levonas-600-milliard-forint","timestamp":"2025. március. 31. 08:20","title":"Népszava: Az EU a kohéziós pénzekből vonta le a kormány migrációs bírságát, közel 600 milliárd forint végleg elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire számíthat az emberiség a következő egy évtizedben.","shortLead":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire...","id":"20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef.jpg","index":0,"item":"c63c8095-7df8-4a52-a83a-933ccd2c20e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","timestamp":"2025. március. 31. 19:03","title":"Bill Gates szerint 10 éven belül sok munkakörben feleslegessé válhat az ember, a mesterséges intelligencia veszi majd át a helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","shortLead":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","id":"20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15.jpg","index":0,"item":"dc2a8d5e-e0e0-44bf-9ca9-add888e747f1","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","timestamp":"2025. április. 01. 08:34","title":"Vizsgálatot rendelt el a kultusztárca az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]