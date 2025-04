Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","shortLead":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","id":"20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593.jpg","index":0,"item":"b40a181a-1b56-4320-af3e-548e2f9dd523","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","timestamp":"2025. április. 08. 06:51","title":"Üzent a rendőrség azoknak, akiket zavar Hadházyék keddi hídblokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33511861-a71b-48ba-802c-db564db81caa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti elképzelés szerint fejjel lefelé állt volna, de útban volt az orosz nagykövetség.","shortLead":"Az eredeti elképzelés szerint fejjel lefelé állt volna, de útban volt az orosz nagykövetség.","id":"20250409_magyar-ketfarku-kutya-part-bekemenet-utvonal-terkep-penisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33511861-a71b-48ba-802c-db564db81caa.jpg","index":0,"item":"565b2e17-208c-4707-845a-840c3652636b","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyar-ketfarku-kutya-part-bekemenet-utvonal-terkep-penisz","timestamp":"2025. április. 09. 15:47","title":"„Esztétikus péniszt” rajzol ki a Kétfarkúak szombati békemenetének útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják visszafordítani a születésszámok csökkenését. ","shortLead":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják...","id":"20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5.jpg","index":0,"item":"37b59255-b5f5-4b80-8e80-2a9f1424cadb","keywords":null,"link":"/elet/20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","timestamp":"2025. április. 08. 06:01","title":"Előretörhetnek az influenszerek, akik gyerekgyárat csinálnának a világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort válasszon.","shortLead":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort...","id":"20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"00e7fff3-19df-419a-9d8f-46784b32c5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. április. 08. 14:14","title":"Nem sikerült rektort választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee25c6d-53de-4a50-a26c-2c3cdd837986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni.","id":"20250409_hivatali-vesztegetes-rendorok-kambodzsai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee25c6d-53de-4a50-a26c-2c3cdd837986.jpg","index":0,"item":"3c62321b-3e41-4b68-8a2f-87d1e4fddcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_hivatali-vesztegetes-rendorok-kambodzsai","timestamp":"2025. április. 09. 14:50","title":"Negyvenezer forintot adok, ha elengedtek – mondta a rendőröknek a kambodzsai férfi, akinek semmilyen érvényes papírja nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják az érdeklődőket: van szerencsekerék, ingyenes stílustanácsadás – idén a férfiaknak is – és sok olyan szűrővizsgálat, amire eddig esetleg nem tudtunk időt fordítani. ","shortLead":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják...","id":"20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5.jpg","index":0,"item":"5e6ade39-e0ae-47d2-beee-d78a43e7054c","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 14:02","title":"Felszolgálórobotok és rengeteg fiatal a 36. HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak végre műveleteket az ukrán csapatok.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij elmondása szerint a vezérkari főnök arról tájékoztatta, hogy Kurszk mellett Belgorodban hajtanak...","id":"20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eec22863-5474-41ae-a294-39507fffdaa4.jpg","index":0,"item":"40227c67-223b-45ca-a201-f888b7ced14d","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_oroszorszag-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-belgorod-kurszk","timestamp":"2025. április. 08. 08:14","title":"Zelenszkij megerősítette: újabb orosz régióban jelentek meg az ukrán katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]