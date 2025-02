Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b3759be-9ea2-481b-b5df-c2419dd71435","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Milant a Feyenoord, a Monacót a Benfica győzte le.","shortLead":"A Milant a Feyenoord, a Monacót a Benfica győzte le.","id":"20250213_bajnokok-ligaja-bayern-milan-atalanta-benfica-rajatszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3759be-9ea2-481b-b5df-c2419dd71435.jpg","index":0,"item":"2dbdde90-ec54-48b1-83ba-ee0fea76ea41","keywords":null,"link":"/sport/20250213_bajnokok-ligaja-bayern-milan-atalanta-benfica-rajatszas","timestamp":"2025. február. 13. 06:13","title":"Nyert a Bayern, meglepetésre kikapott az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orosz hitel segítségével és egyéb tehchnikai támogatással szerzi be a régió a napi 3 millió köbméteres mennyiséget. ","shortLead":"Orosz hitel segítségével és egyéb tehchnikai támogatással szerzi be a régió a napi 3 millió köbméteres mennyiséget. ","id":"20250211_met-transznyisztria-gazszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"842751b6-4551-44d7-9ea6-ee89c1de22f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_met-transznyisztria-gazszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:19","title":"A MET a szakadár régióba történő gázszállításról: szigorúan betartjuk az összes szankciós jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került Apple-elképzelés viszont nagyon is egybevág azzal, amit a felhasználók szeretnének, így valószínűleg hamarosan a mindennapokban is találkozhatunk majd vele.","shortLead":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került...","id":"20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63.jpg","index":0,"item":"5b7d22a0-a68f-4893-9c97-84efb17d8e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","timestamp":"2025. február. 11. 12:03","title":"Sokat elárul egy Apple-szabadalom arról, hogy milyen iPhone érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba4501e-9597-4964-ba42-3582affa5a08","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.","shortLead":"Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.","id":"20250211_megallapodas-berfejlesztes-gyor-audi-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cba4501e-9597-4964-ba42-3582affa5a08.jpg","index":0,"item":"ee454096-0637-4969-a2ab-b8e3a05d9391","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_megallapodas-berfejlesztes-gyor-audi-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 11. 15:23","title":"Megállapodtak a bérekről, nem lesz sztrájk az Audi győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3fab5-c68c-4cc1-b391-eb11207c82bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül lehet belőlük az utcákon is egyre többet látni. ","shortLead":"Nem véletlenül lehet belőlük az utcákon is egyre többet látni. ","id":"20250212_Ezek-a-kinai-autok-a-legnepszerubbek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3fab5-c68c-4cc1-b391-eb11207c82bb.jpg","index":0,"item":"660d9f0b-351d-44e9-b017-e83843f5f3c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Ezek-a-kinai-autok-a-legnepszerubbek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 12. 10:35","title":"Ezek a kínai autók a legnépszerűbbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első randin nem mindegy, ki fizet, de a párválasztási döntésekben keveseket érdekel a másik anyagi helyzete. Aztán a kapcsolatban a pénzen megy a legtöbb vita. A magyarok harmada havonta vagy gyakrabban veszekszik a pénz miatt.","shortLead":"Az első randin nem mindegy, ki fizet, de a párválasztási döntésekben keveseket érdekel a másik anyagi helyzete. Aztán...","id":"20250211_parkapcsolat-anyagiak-penz-fontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1.jpg","index":0,"item":"f1410b82-b85e-47cb-ada3-bc058b3dea82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_parkapcsolat-anyagiak-penz-fontossag","timestamp":"2025. február. 11. 11:59","title":"Fontos a pénz a párkapcsolatban? Az elején igen, aztán nem, majd megint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték a politikai korrektséget. ","shortLead":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték...","id":"20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee.jpg","index":0,"item":"292aff67-5228-473b-b5e1-f2eab64e9c79","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"„Nem tudtok parkolni, ez ilyen egyszerű” – mondta a nőkről Sebestyén Balázs a Nissan-reklámot elemezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]