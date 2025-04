Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos ellentmondást szül. Az EU alapvetően korlátozza a módszert, ám a rendészeti és nemzetbiztonsági célra kiskaput hagy, és ezzel a lehetőséggel egyre többen szemezgetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos...","id":"20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee.jpg","index":0,"item":"d3fc49d4-84a6-4556-9f5c-00e04783bca9","keywords":null,"link":"/360/20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 14. 09:30","title":"Mire (nem) használhatja a rendőrség az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","shortLead":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","id":"20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f.jpg","index":0,"item":"3bea06a6-f953-4dd8-b0e4-9da291d6c4ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","timestamp":"2025. április. 14. 06:59","title":"Tizenkét órán át volt a műtőben a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyalogosok testi épségét veszélyeztette a Kunigunda utcánál Gergely Bálint rákosmenti képviselő szerint, amikor kisbusza a szembejövő sávba hajtott.","shortLead":"A miniszterelnök a gyalogosok testi épségét veszélyeztette a Kunigunda utcánál Gergely Bálint rákosmenti képviselő...","id":"20250414_momentum-orban-viktor-miniszterelnok-ellenzek-mtva-szekhaz-kunigunda-utca-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d.jpg","index":0,"item":"7c6d8579-6ad7-45b9-b182-59317086bad6","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_momentum-orban-viktor-miniszterelnok-ellenzek-mtva-szekhaz-kunigunda-utca-tuntetes","timestamp":"2025. április. 14. 11:23","title":"A Momentum feljelentette Orbán Viktort közúti veszélyeztetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","shortLead":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","id":"20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec.jpg","index":0,"item":"a1e727f3-b056-48d8-8b31-73737b44d14b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 13:47","title":"A Harvard Egyetem professzorai beperelték a Trumpékat, mert 9 milliárdos támogatáscsökkentéssel zsarolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális propagandasajtó” megírhassa.","shortLead":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális...","id":"20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3a8d3d98-aaa9-4b61-8f5f-fda0afce30c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","timestamp":"2025. április. 14. 11:11","title":"Kocsis Máté szerint le akarják járatni pénzért vett ázsiai lájkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","shortLead":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","id":"20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993.jpg","index":0,"item":"9d5ab3ea-7798-4599-8d05-9c2c336f5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","timestamp":"2025. április. 14. 16:03","title":"Egy súlyos hiba miatt szünetel a Samsung mobilok nagy frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lehűlések jönnek-mennek az előrejelzések szerint, de egyik sem lesz számottevő. A szaharai por miatt viszont saras eső eshet. ","shortLead":"Lehűlések jönnek-mennek az előrejelzések szerint, de egyik sem lesz számottevő. A szaharai por miatt viszont saras eső...","id":"20250413_Idojaras-aprilis-milyen-ido-lesz-husvetkor-szaharai-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"f61936d1-2384-4c4b-8a91-7b897ac42ade","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Idojaras-aprilis-milyen-ido-lesz-husvetkor-szaharai-por","timestamp":"2025. április. 13. 11:31","title":"Jövő héten egy kicsit beköszön a nyár, és húsvétkor is kellemes lesz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","shortLead":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","id":"20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c.jpg","index":0,"item":"72e79d18-f821-4c10-b079-56cb147eab85","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","timestamp":"2025. április. 14. 07:59","title":"Ecuador jelenlegi elnöke nyerte meg a választást, ellenfele újraszámlálást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]