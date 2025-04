Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. április. 19. 13:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan családot, köztük egy hároméves gyereket öt órán át tartották kint az udvarukon, de a TEK állítása szerint nem tévedtek. ","shortLead":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan...","id":"20250419_Rossz-cim-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0.jpg","index":0,"item":"dfd9dbb6-e614-464f-95b4-b9d507d96b75","keywords":null,"link":"/elet/20250419_Rossz-cim-tek","timestamp":"2025. április. 19. 11:37","title":"Rossz címre ment ki akciózni a TEK, de szerintük nem történt tévedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német médium szerint vannak olyan pontok, ahol Magyar álláspontja ugyanolnya problémás, mint Orbáné. ","shortLead":"A német médium szerint vannak olyan pontok, ahol Magyar álláspontja ugyanolnya problémás, mint Orbáné. ","id":"20250418_magyar-peter-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"061c9032-d293-4101-b7da-ed014a5a340c","keywords":null,"link":"/360/20250418_magyar-peter-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 18. 09:00","title":"Magyar Péter sikerességének titkát fejtegeti a Deutsche Welle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e31c093-bcf7-480c-91d4-65bb083db42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint senkitől sem elvárható, hogy a nap huszonnégy órájában a nagyközönség rendelkezésére álljon.","shortLead":"Az énekes szerint senkitől sem elvárható, hogy a nap huszonnégy órájában a nagyközönség rendelkezésére álljon.","id":"20250419_robbie-williams-rajongok-kozos-foto-panik-szorongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e31c093-bcf7-480c-91d4-65bb083db42a.jpg","index":0,"item":"4875cadc-a4d3-4f3a-82a2-c27d9f37ae5e","keywords":null,"link":"/elet/20250419_robbie-williams-rajongok-kozos-foto-panik-szorongas","timestamp":"2025. április. 19. 11:46","title":"Szorong és pánikol Robbie Williams, amikor idegenek mennek oda hozzá fotót kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","shortLead":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","id":"20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41.jpg","index":0,"item":"19c3c591-c49b-4dd9-96bd-8346b32a4771","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","timestamp":"2025. április. 18. 15:54","title":"Több ezer zarándok nézte végig, ahogy harminchatodjára keresztre feszítettek egy Fülöp-szigeteki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire tudnák enyhíteni az USA autógyártóinak kínjait. Trump ráadásul a Joe Biden ellen vezetett bosszúhadjárata közepette elkaszálta az amerikai elektromobilitási programot, amivel épp az Egyesült Államok legnagyobb riválisát hozza helyzetbe.","shortLead":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire...","id":"20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d.jpg","index":0,"item":"375acc98-cc83-4c77-be3a-ea2a4432504d","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","timestamp":"2025. április. 18. 13:00","title":"Globális roncsderbi lehet Trump autóvámjaiból, a végén pedig Kína nevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297176bc-569b-4442-b36d-09d5945a74cb","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A babka talán a kalácsok királynője: szép, puha és finom, megállja a helyét desszertként, péksüteményként, sőt reggeli fogásként is. Íme a kalács gluténmentes változatának receptje a Fenséges mentes sütemények című könyvből.","shortLead":"A babka talán a kalácsok királynője: szép, puha és finom, megállja a helyét desszertként, péksüteményként, sőt reggeli...","id":"20250418_Kalacs-helyett-babka-Ime-a-dios-csoda-glutenmentes-receptje-husvetra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297176bc-569b-4442-b36d-09d5945a74cb.jpg","index":0,"item":"80b00f7f-2bee-4707-a409-eebc338d8508","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250418_Kalacs-helyett-babka-Ime-a-dios-csoda-glutenmentes-receptje-husvetra","timestamp":"2025. április. 18. 19:15","title":"Kalács helyett babka? Íme a diós csoda gluténmentes receptje húsvétra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]